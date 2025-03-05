未誠實填報涉中關係 國防廠商安全調查剔除22人

軍事安全總隊於2020年成立「安全查核工作站」，除了對中科院人員全境管制，也要求承包商提出原廠證明，協力廠商建構安全機制，確保廠商人員素質純淨。 （資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為防止中國及中製零件滲透國防供應鏈，國防部近日向立院報告113年「國防廠商安全調查暨保密稽核執行成效」，報告指出，針對參與機敏專案人員採「先查後用」原則實施深度安全調查，已完成701人查核作業，其中22人因涉中關係等因素未誠實填報個人安全調查，遭否決參專案資格。

根據國防部最新報告，自113年1月1日至11月30日，為確保國防工業廠商保密安全，編組對列管專案執行稽核，每週檢查機敏辦公處，結合無線訊號器偵掃，已執行455次，所見缺失109項，依違規樣態採改進及裁罰措施。

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為防中資滲透，即時掌握國防廠商資金結構變動，協調經濟部投資司建立協查機制，已完成889家廠商查核作業。另投審司針對歷次協查廠商實施註記，於該公司資金變動時，即時通報應處。

此外，國防部納編政戰局、軍備局及通次室共同執行列管軍品廠商安全查核，期間受理15家廠商，其中13家已完成，剩餘2家查核中。

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