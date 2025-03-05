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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍新式抗彈板陶瓷片 台、韓二管道籌獲 皆通過TAF認證

2025/03/05 10:57

攸關新式抗彈板量產的陶瓷片原料已於今年初決標，軍備局將從台灣、南韓分批獲得。（資料照）攸關新式抗彈板量產的陶瓷片原料已於今年初決標，軍備局將從台灣、南韓分批獲得。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為研製防護能力更好的新式戰鬥背心、抗彈板，今年初斥資將近16億元，透過二家廠商採購16萬片陶瓷片，軍備局長林文祥中將日前於國防部媒體茶敘表示，已決標陶瓷片採購案的其中一組為國產，另一組則自南韓引進，皆落實政府採購法管制與杜絕「紅色供應鏈」；且因應新購陶瓷片驗證，軍備局大福兵試場已獲得TAF認證，以確保官兵生命安全為第一要務。

根據政府採購網日前發布決標資訊，國防部去年11月斥資近16億元，對外採購16萬組陶瓷片，並由2家廠商得標，設址於新竹的筑波醫電股份有限公司以9億1968萬元得標，為國軍籌獲9萬6000組；位於台北市的致勝國際股份有限公司，則以6億1312萬元得標，為國軍籌獲6萬4000組。皆須在明年底前履約完畢，雖然決標公告未揭露原產地國別，但在招標時，即律定廠商不得引進中國製產品。

對此，軍備局長林文祥中將日前於國防部媒體茶敘之中表示，陶瓷片招標案於今年1月8日決標，並且分成二組，第一組是由國內產製的產品，第二組則是透過進口方式籌獲，目前得標廠商是自南韓進口，一定杜絕紅色供應鏈與洗產地情形，後續也依照政府採購法落實相關管制作業。

另外，朝野立委對於新購物料與測試抗彈板強度的軍備局大福兵試場，是否具備第三方全國認證基金會（TAF）認證表達關注，林文祥說，大福兵試場已於今年2月8日取得TAF認證，一定會以確保官兵生命安全為第一要務，並按照嚴謹標準從事生產作業。

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