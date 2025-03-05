勇鷹復飛 熟悉的發動機聲響回歸

勇鷹高教機在17天安檢期後復飛。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕經過17天安檢期，2 月15日因失事停飛特檢的勇鷹高教機，今早重新現身台東天際，在F-16伴飛下進行復飛衝場，而失事的都蘭海域一帶，打撈船「寶拉麗絲」號仍在打撈，目前仍是依照失事飛機輪廓繼續打撈。

打撈船仍在繼續作業。（民眾提供）

空軍今天上午發布新聞稿表示，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，空軍飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經二週密集作業，並加強空 （技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今日恢復飛行訓練。

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熟悉的聲音回來了，勇鷹高教機發動機轟鳴也讓許多市民抬頭仰望，從最早6時許，多架勇鷹高教機分批次滑行在志航基地跑道便進行復飛測試，2架勇鷹首梯試飛並完成預定空中課目，在F-16伴飛下進行衝場。

而跳機存活的駕駛林瑋自出院後，進行相關心理輔導及建設，後續仍需經過學科和模擬機的訓練與鑑定過關才會確定復飛資格。至於失事海域一帶的打撈船仍進行作業。空軍司令部表示，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並持恆落實機務檢查，保障人員訓練安全。

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