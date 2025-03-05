後備部再回歸全動署管轄 顧立雄：建構後備動員合一機制

台北市後備旅去年底實施教召訓練。（資料照，讀者提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年2月1日調整組織，將編配至陸軍2年多的後備指揮部，再回到全民防衛動員署管轄。國防部長顧立雄日前於媒體茶敘時表示，將後備部編配陸軍，是實驗性質的編裝，經檢討後，國軍欲建構後備動員合一機制，因此再讓後備部由全動署統一管理。

後備指揮部所管轄的部隊，為分布於全國各地的18個縣市後備旅，各旅平時僅維持170至300人左右的基礎幹部，但在戰時或臨戰時期，可大量動員後備軍人，形成步兵為主、曲射砲兵為輔的輕裝戰力，主要負責城鄉守備與縱深作戰重任。

在國防部全民防衛動員署於2022年1月成立後，後備指揮部即為全動署下轄單位，但同年6月，國防部執行一項實驗性質變革，也就是將後備指揮部改編配於陸軍司令部，滿足我國地面防衛需求，並有利於兵力統籌運用。經過2年多的試行驗證後，後備部於今年2月1日，再度回到全動署管轄。

請繼續往下閱讀...

顧立雄近期於國防部媒體茶敘時表示，後備部先前的編配為實驗性質編裝，但經過檢討後，認為後備組織與幕僚機制的事權應統一，並建構後備動員合一機制，也就是由全動署統一管理後備部，平時除了協助全民防衛動員事項，也要統合軍、民動員能量兼顧教召訓練，

但顧立雄也強調，在作戰時期，後備部所屬縣市後備旅聽從各個作戰區指揮官的指令，因為這些兵力屬於作戰區可指揮的部隊，而非後備指揮部指揮的單位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法