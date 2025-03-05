泰國JAS-39戰機完成首次公路起降 民眾齊踏上戰備道大合影

泰國空軍實際完成了該國的首次戰備公路起降測試，這場深具里程碑的重要活動，吸引了不少泰國民眾參與，並登上戰備道完成大合影！（圖片擷取自泰國空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕泰國空軍對瑞典JAS-39「獅鷲」戰機的短場起降能力讚譽有佳，並計畫為擴編的新中隊選用「獅鷲」，與此同時，他們也盛大宣布，空軍於2月底實際完成了該國的首次戰備公路起降測試，以驗證在600公尺內的短場起降能力；這場深具里程碑的重要活動，吸引了不少泰國民眾參與，並登上戰備道完成大合影。

泰國空軍宣布他們於2月27日風光完成了該國首次的公路戰備道起降演練，以驗證JAS-39「獅鷲」戰機的短場起降能力，符合製造商瑞典紳寶的規格。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

泰國空軍於2月27日風光完成該國的首次公路戰備道起降演練，並在其社群媒體上發布一系列圖文紀錄。泰國空軍表示，他們成功讓一架編號70103的雙座「獅鷲」戰機，在南部宋卡府的4287號公路上降落、整補並起飛，該公路被用作國安任務行動的臨時機場。此次成功的能力測試，證明「獅鷲」的野戰公路起飛和降落能力，且符合製造商瑞典紳寶的規格和手冊。

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泰國空軍以「載入史冊」的用詞來說明這項任務的成功，這是泰國空軍向前邁出的重要一步，除建立飛行員的信心外，泰國空軍也研究了其他因素，全盤考量演習區域以確保相關安全措施，同時儘可能減少對民眾的影響。

泰軍讓一架編號70103的雙座「獅鷲」戰機，在南部宋卡府的4287號公路上降落、整補並起飛，該公路被用作國安任務行動的臨時機場。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

泰國將公路起降的距離設定約在600公尺內，顯示他們對快速短距起降（STOL）的重視，這也是泰國空軍為新成立的戰鬥機中隊，優先選擇Jas-39 E/F而非F-16 C/D Block 70的關鍵因素。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

與台灣不同的是，從公布的影片中可見，參與此次戰備道起降的「獅鷲」戰機在降落戰備道後，直接於跑道中心線上完成煞停，並於原地進行油彈補給，接著採「不調頭」的方式直接於戰備道上再次起飛，展現「獅鷲」優異的煞停與起飛能力！

而這場驗證演習也吸引不少泰國民眾前往共襄盛舉，泰國軍方不僅為協辦單位、民眾準備紀念徽章及紀念品外，最後還邀請所有至現場見證的民眾走上戰備道，一同與衝場的「獅鷲」戰機合影。泰國空軍表示，這項成功歸功於所有部門的整合，包括交通運輸部公路局、宋卡府內政部等警消單位，以及當地人民的合作。

「獅鷲」戰機在降落戰備道後，直接於跑道中心線上完成煞停，並於原地進行油彈補給，接著採「不調頭」的方式直接於戰備道上再次起飛。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

這場驗證演習也吸引不少泰國民眾前往共襄盛舉，泰國軍方不僅為協辦單位、民眾準備紀念品外，還邀請所有至現場見證的民眾走上戰備道一同合影。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

泰國空軍將公路起降的距離設定約在600公尺內，顯示他們將快速短距起降（STOL）需求作為重點項目，這也是泰國空軍為新成立的戰鬥機中隊，優先選擇Jas-39 E/F而非F-16 C/D Block 70的關鍵因素。據目前初步規劃，他們將在2025至2034年間分批採購共12架全新的「獅鷲」戰機。

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