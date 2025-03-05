美海軍F/A-XX艦載戰機競逐者「-1」 傳洛馬退出競標

外傳洛馬退出美國海軍「F/A-XX」計畫，圖為波音公司方案的渲染圖。（取自波音官網）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍正推動屬於第六代戰機的「F/A-XX」艦載戰機籌獲計畫，吸引包括波音、諾格、洛馬、奇異航太及普惠等5大軍工業者參與，不過，綜合數家外電報導，傳洛馬因提案不符美國海軍需求，因此即將退出這項計畫，未來將成為諾格、波音二強競逐局面。

綜合《防務快報》（Breaking Defense）與《路透社》的報導，美國海軍正在執行「F/A-XX」艦載戰機籌獲計畫，但美國軍工巨擘洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）的提案，與美國海軍的需求不符，因此將成為這項計畫第一個出局者，不過，目前尚不清楚洛馬被美國軍方刷掉的時間點為何。

洛馬為美軍F-22、F-35等第五代戰機的重要供應商，外國媒體向洛馬公司查證「F/A-XX」計畫相關議題，洛馬要媒體向美國海軍詢問，但美國海軍未就此回應。

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在洛馬退出美國海軍「F/A-XX」艦載戰機籌獲計畫後，目前呼聲最高的二家廠商，分別為諾斯洛普．格魯曼，以及波音公司，前者上一款聞名於世的艦載戰機，為在《捍衛戰士》系列電影一炮而紅的F-14戰機；後者的代表作則為F/A-18「大黃蜂」系列艦載機，現仍活躍於美軍航艦之上。

美國海軍於2023年8月曾宣布，參與「F/A-XX」計畫的廠商，包含波音、洛克希德．馬丁、諾斯洛普．格魯曼、奇異航太（GE Aerospace），以及普惠（Pratt＆Whitney）公司，前3間廠商競逐機身設計，後2家業者則是尋求發動機設計的合約訂單。

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