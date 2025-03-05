劍指台灣？中國國防預算增7.2％，專家：實際支出恐更高

中國全國人民代表大會於北京人民大會堂開幕，軍方代表列隊進場。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國5日宣布，今年國防預算將增加7.2%，持續推動其擴大和現代化軍隊的計畫，以維護其領土主張，並挑戰美國在亞洲的軍事領導地位。《美聯社》報導，儘管增幅與去年持平，且低於往年的雙位數增長，但中國的軍事支出仍居全球第二，僅次於美國。

這項預算總額約為2450億美元（約新台幣8兆424億元），是在中國全國人民代表大會（人大）年度會議上宣布的。五角大廈和許多專家表示，由於其他預算項目中包含的支出，中國的國防總支出可能高出40%或更多。

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今年的增幅與去年相同，遠低於往年兩位數的百分比，反映出整體經濟的放緩。中國領導人已將今年的經濟增長目標設定在5%左右。

儘管如此，中國的軍事支出仍是全球第二，僅次於美國，而且中國已經擁有世界上最大的海軍。

與美國、台灣、日本和南海周邊鄰國的緊張關係，被視為推動中國日益增長的高科技軍事技術投資的原因，這些技術涵蓋從匿蹤戰機到航空母艦和核武器。

中國人民解放軍已在南海的人工島嶼上建立了基地，但其主要目標是維護中國對台灣的控制。台灣是一個自治的民主政體，北京聲稱擁有其主權，並與美國關係密切。

報導指出，就在幾天前，中國派遣數十架飛機前往台灣附近，而4日則派出相對較少的5架飛機和7艘船艦進入台灣附近海域。這些任務旨在打擊台灣的士氣，並削弱台灣的防禦能力。不過，台灣已透過升級的美製F-16戰機、戰車和飛彈，以及自主研發的武器，來增強其防禦能力。

中國國務院總理李強在全國人大會議上對近3000名與會者表示，中國仍然傾向於和平解決台灣問題，但「堅決反對」那些推動台灣正式獨立的人及其外國支持者。

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