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恰逢台海情勢升溫 美DARPA無人艇「挑戰號」下水展開測試

2025/03/05 15:36

美國國防高等計畫研究署（DARPA）近日宣布，其「無人艦艇」（NOMARS）計畫首艘概念原型艇「挑戰號」，日前已完工並將展開為期數月的泊港和海上測試。（美國DARPA官網）美國國防高等計畫研究署（DARPA）近日宣布，其「無人艦艇」（NOMARS）計畫首艘概念原型艇「挑戰號」，日前已完工並將展開為期數月的泊港和海上測試。（美國DARPA官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防高等研究計畫署（DARPA）日前宣布，旗下「無人艦艇」計畫的首艘概念原型船「挑戰號」，日前正式完工、下水航行；這艘排水量不到250噸的輕型艦艇，未來數月將接受一系列泊港、海上測試，並執行海上供油機制驗證，以滿足美國海軍新型態的水面作戰構想，強化整體戰力。

國防高等研究計畫署表示，「挑戰號」（USX-1）排除了人為操作考量，及任務系統裝置，透過開創性的船舶設計，驗證自主無人艇的建造效益、動力效率，以及運作可靠性、戰場生存性等指標優勢，以滿足美國海軍分散式海上行動的作戰概念。

美國國防高等計畫研究署（DARPA）提出的首艘全自主無人艇「挑戰號」之設計渲染圖。（英國國防集團SERCO官網）美國國防高等計畫研究署（DARPA）提出的首艘全自主無人艇「挑戰號」之設計渲染圖。（英國國防集團SERCO官網）

「挑戰號」為英國國防集團SERCO建造的首艘自主無人艇，長180英尺（約54.86公尺）、排水量240噸；雖然該船下水時蓋有帆布，但軍聞網站《Naval News》針對DARPA先前釋出的概念圖分析，該艇可能搭載英國貝宜系統（BAE）開發的「自適應甲板發射系統」（ADL），可與現有的Mk25發射系統、或是Mk41垂直發射系統相容。

而在去（2024）年底，DARPA曾宣布美國海軍旗下的「遊騎兵號」（USV Ranger）、「水手號」（USV Mariner）2艘實驗無人艦，首次完成「海上自動供油」（Fueling at sea）機制的驗證，而下一輪海上供油測試的主角，就是這次下水的「挑戰號」。

「挑戰號」蓋上帆布，正式下水航行的實際情形。（美國DARPA官網）「挑戰號」蓋上帆布，正式下水航行的實際情形。（美國DARPA官網）

報導進一步指出，美軍印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）先前透露過台海「地獄景象」（Hellscape）戰略，而「挑戰號」的出現，則恰好與前述構想，以及美方追求以無人水上載具（USV）應對台海戰事的呼聲不無關連。

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