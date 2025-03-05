洛馬新武器曝光！太陽能板、神秘感測器 用途引猜測

洛馬新武器，模組化設計成亮點 。（取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工企業洛克希德·馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）3月1日在社群媒體發布短片，展示一款未命名新武器，描述其為「模組化、致命且價格實惠」。該公司未透露具體細節，但武器外型與技術特徵已引發外界關注與討論。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，影片中，武器置於全黑背景，無參考物可判斷尺寸，僅能從外型推測其為巡弋飛彈，具備非吸氣式引擎、可摺疊機翼及尾部四片鰭片。前端可能配備成像紅外線感測器（IIR, Imaging Infrared），用於精準導引。頂部出現疑似太陽能板的結構，此設計在飛彈中少見。尾部則有六邊形感測器，外型類似F-35戰機的分散式孔徑系統（DAS, Distributed Aperture System），可能與導航功能相關。

請繼續往下閱讀...

外界推測，這款武器或為「增程攻擊彈藥」（Extended Range Attack Munition, ERAM）或同級產品。美國空軍2024年合約顯示，此彈藥為500磅級（約227公斤），射程至少402公里（250英里），時速0.6馬赫（約740公里），彈頭為爆炸／破片型，具一定穿透力。合約要求其在GPS受干擾環境下運作，命中誤差（CEP）不超過10公尺，IIR感測器與額外感測器可滿足此需求。洛克希德·馬丁未被證實參與，但其長程武器經驗使其成為可能候選者。

The next generation of missiles is already here...???? pic.twitter.com/j3fCeZNMIt — Lockheed Martin （@LockheedMartin） March 1, 2025

另一猜測指向「卡雷拉計畫」（Project Carrera），該計畫由洛馬投資約1億美元（約32.78億新台幣），開發分散式組隊技術，應用於無人武器與載人平臺協同作戰。計畫強調網路化感測器與數據融合，若此武器隸屬該計畫，尾部感測器或用於無人資產間的協作。該公司曾表示，此技術整合企業內部與客戶的先進成果。

新武器的「模組化、致命且價格實惠」特徵，與洛馬2024年推出的Mako極音速飛彈設計理念相符。Mako採用開放系統架構（OSA, Open System Architecture），可快速更換導引或感測模組，並以增材製造（即3D列印）降低成本至傳統製程的十分之一，生產速度提升10倍。這種技術若應用於新武器，顯示其成本效益與模組化潛力。

報導提及，武器尺寸可能為14英尺（約4.27公尺）、12英尺（約3.66公尺）或6英尺（約1.83公尺），類似AGM-158 JASSM或內載型飛彈。太陽能板與六邊形感測器的功能尚未明確，但可能支援GPS失效環境下的運作。Mako飛彈的模組化與低成本特性，亦為新武器的設計提供參考基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法