洛馬新武器曝光！太陽能板、神秘感測器 用途引猜測

洛馬新武器,模組化設計成亮點 。(取自X平台)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國軍工企業洛克希德·馬丁(Lockheed Martin,下稱洛馬)3月1日在社群媒體發布短片,展示一款未命名新武器,描述其為「模組化、致命且價格實惠」。該公司未透露具體細節,但武器外型與技術特徵已引發外界關注與討論。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導,影片中,武器置於全黑背景,無參考物可判斷尺寸,僅能從外型推測其為巡弋飛彈,具備非吸氣式引擎、可摺疊機翼及尾部四片鰭片。前端可能配備成像紅外線感測器(IIR, Imaging Infrared),用於精準導引。頂部出現疑似太陽能板的結構,此設計在飛彈中少見。尾部則有六邊形感測器,外型類似F-35戰機的分散式孔徑系統(DAS, Distributed Aperture System),可能與導航功能相關。

外界推測,這款武器或為「增程攻擊彈藥」(Extended Range Attack Munition, ERAM)或同級產品。美國空軍2024年合約顯示,此彈藥為500磅級(約227公斤),射程至少402公里(250英里),時速0.6馬赫(約740公里),彈頭為爆炸/破片型,具一定穿透力。合約要求其在GPS受干擾環境下運作,命中誤差(CEP)不超過10公尺,IIR感測器與額外感測器可滿足此需求。洛克希德·馬丁未被證實參與,但其長程武器經驗使其成為可能候選者。

