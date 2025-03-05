路透：台灣向烏克蘭企業學習戰時經驗 應對中國日益加劇威脅

陸軍機步333旅聯兵1營日前展開「作戰計畫演練」，出動部隊官兵與CM33、CM34等儎台，赴戰術位置執行「反空機降作戰」情境應處。（取自青年日報）

〔即時新聞／綜合報導〕有台灣高級官員對《路透》透露，台灣正從烏克蘭企業在與俄羅斯作戰期間持續運營的經驗中學習教訓，以加速島內的應變計劃，來應對中國威脅日益加劇。

據《路透》報導，有匿名台灣高級官員透露：「我們希望從烏克蘭的第一手經驗中學習，學習私營企業如何在戰時幫助政府和社會建立韌性」，他特別指出像在烏克蘭的Uber和微軟，在戰爭期間仍持續提供關鍵服務。

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台灣從烏克蘭汲取的靈感包括如何將超市納入政府的供應配送網絡，以及如何在醫療系統不堪重負時利用計程車服務來應對捐血等醫療緊急情況。

這名台灣官員透露，政府正在努力讓台灣企業與烏克蘭企業建立聯繫，以協助台灣企業快速加強緊急應變計畫。台灣官員稱：「我們有戰鬥的意志，現在我們也必須認真審視我們的備戰意志」他還補充說，台灣正在改進其空襲警報和避難系統，參考了北歐國家和波羅的海國家的經驗教訓，癱瘓其運作。

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