美國F-22戰機終於獲得顯示頭盔 「天蠍」系統解放AIM-9X實力

F-22作為世界上最強大的空優戰鬥機，但卻沒有配備頭盔顯示器（HMD），這項事實使其戰力倍受爭議；然而，Thales的新合約將有望大幅補足這項不足。可見圖中的F-22仍為傳統的目視頭盔。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕F-22「猛禽」作為世界上最強大的空優戰機，但卻沒有配備頭盔顯示器（HMD），這項事實使其戰力倍受爭議；然而，新的合約將有望大幅補足這項不足；由美國國防公司Thales所開發的「天蠍」（Scorpion）戰術頭盔顯示系統，將率先整合至駐夏威夷的國民警衛隊第199中隊之F-22上使用，未來也目標推廣至所有「猛禽」機隊中。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，在今日於科羅拉多州舉行的AFA 戰爭研討會上，Thales國防公司向記者透露了其「天蠍」頭盔顯示系統（Scorpion HMD）的最新成果，公司人員表示他們近期剛獲得了美國國防部國防創新部門（DIU）的一份合約，將與空軍國民警衛隊（ANG）合作，把新的頭盔系統整合安裝至其F-22上，最終希望美國空軍也為旗下的所有「猛禽」機隊添購「天蠍」系統。

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報導補充，這份為F-22配備「天蠍」頭盔系統的合約，是基於美軍去（2024）年9月所提出的「猛禽開放系統戰術頭盔顯示器」（ROST-HD）計劃。

美國國防公司Thales所開發的「天蠍」（Scorpion）戰術頭盔顯示系統，將率先整合至駐夏威夷的國民警衛隊第199中隊之F-22上使用，未來也目標推廣至所有「猛禽」機隊中。（圖片擷取自Thales公司網站）

報導指出，即使F-22「猛禽」戰機獲得了能發射AIM-9X飛彈的能力，夠在混戰中對遠離射擊方向的敵方戰機進行攻擊，但F-22的飛行員卻缺乏整合大離軸（HOBS）瞄準能力的顯示頭盔，這使得AIM-9X飛彈的真實能力受到一定程度的限制。F-22最初計畫曾搭配現今普遍的「聯合頭盔指示系統」（JHMCS），不過後來卻因整合問題被取消計畫。

如今，新推出的「天蠍」頭盔系統能夠比單色的JHMCS更好，它可投射彩色客製化符號，幫助機組人員更輕鬆解讀顯示的大量資訊，當中包括武器瞄準、導航、偵測器和數據符號。除了簡單的飛行數據和武器資訊外，「天蠍」系統還能利用擴增實境技術，投影飛行員周圍的敵友位置。

相比美軍先行普及的JHMCS頭盔顯示系統，「天蠍」使用一種窗格狀的單片鏡片，安插於護目鏡下方、眼睛和夜視鏡之間，而原廠JHMCS則與夜視鏡不相容。Thales公司表示，「天蠍」系統目標將取代JHMCS；而其最酷的地方在於它是一個模組化的系統，因此當軍方要對產品進行更新時，只會給予正在研發之高解析度、低成本的波導顯示器供替換，而不是出售全新的頭盔。

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