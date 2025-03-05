日海保正式認定搭載艦砲中國海警船為「武裝船」

日本政府近期對中國在日本專屬經濟區內未經許可設置海洋觀測浮標一事提出強烈抗議，指責中方此舉違反《聯合國海洋法公約》，日本海上保安廳接著又直接將海警船「搭載疑似艦砲」的曖昧化字眼修正為「搭載艦砲」，正式認定這些共船為「武裝船」。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕中國出動武裝海警船長期騷擾日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域，日本海上保安廳也不忍了，5日公布的資料，直接將海警船「搭載疑似艦砲」的曖昧化字眼修正為「搭載艦砲」，正式認定這些共船為「武裝船」，日媒報導，由於中方公開海警船的射擊訓練等活動，日本也有必要根據現實狀況採取應對措施。

日本產經新聞報導，中國國營中央視（CCTV）公開去年9月中國海警局所屬的船舶進行射擊訓練的場面，海保確認搭載於海警船上的艦砲是具有殺傷方的武器，海保5日上午公布的資料已將「搭載疑似艦砲」的字眼修正為「搭載艦砲」。

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另一方面，英國的軍事專書「詹氏年鑑」在2024年版中，明確記載了中國海警船2303和2305這2艘「配備76mm艦砲」。海保綜合這些資訊，正式將中國的這些船舶標記為「武裝船」。

報導指出，尖閣諸島周邊領海外側毗連區的海域，從2012年日本將釣魚台收歸國有後，開始有中國公務船舶航行，2020年之後，除了暴風雨的天氣之外，幾乎天天都可看到中國公務船舶的航蹤。

去年6月，日本首次確認有4艘搭載艦砲的共船入侵領海，之後搭載76mm艦砲的共船在此海域航行進入常態化，報導指出，中方試圖透過武力片面改變現狀的行為日益尖銳化。

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