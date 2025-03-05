海軍敦睦遠航支隊今開訓啟航 7日高雄港迎民眾參觀

敦睦遠航訓練支隊今（5）日於左營基地內完成開訓典禮，為一年一度的遠航揭開序幕；首波國內環島航訓暨艦艇開放也將於7日，率先於高雄港登場。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍114年敦睦遠航訓練支隊即將登場，參與航訓的3艘艦隊官兵今（5）日於左營基地內，由艦隊指揮部指揮官吳立平中將主持開訓典禮，為一年一度的遠航揭開序幕；首波國內環島航訓暨艦艇開放也將於7日，率先於高雄港登場。

據《軍聞社》報導，敦睦遠航訓練支隊今日在海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將的主持下，完成開訓典禮，吳立平首先校閱本次參與任務的「磐石」油彈補給艦、康定級巡防艦「武昌」軍艦，以及成功級巡防艦「鄭和」軍艦，視導參與展演任務的海軍樂、儀隊、莒拳隊等納編部隊，以及海軍官校、政戰學院、管理學院與理工學院等官校學生，並向全體支隊人員給予嘉勉與肯定。

請繼續往下閱讀...

敦睦遠航訓練支隊今日在海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將的主持下，完成開訓典禮。（軍聞社提供）

吳指揮官致詞時表示，敦睦遠航訓練支隊不僅承擔國際友好訪問的重任，更是展現國軍專業素養與戰備能力的重要機會。他強調，「同舟共濟、袍澤情深」的精神是敦睦支隊圓滿達成任務的關鍵，官兵務必檢視以往遠航訓練的經驗與案例，強化應變能力，以確保各項任務執行萬無一失，最後預祝本次任務順利成功。

114年敦睦遠航訓練支隊計畫於本月底、4月初揚帆啟航，計畫走訪我國邦交國進行友誼訪問，同時也磨練海軍新科軍、士官的遠洋航行技能。在此之前，敦睦支隊將順時針依序走訪高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮，共7個港口進行訓練並開放民眾登艦參觀。

在遠航之前，敦睦支隊將順時針依序走訪高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮，共7個港口進行訓練並開放民眾登艦參觀。（圖片取自中華民國海軍臉書）

據海軍日前公布的時序表，首站高雄港將於本周7日（週五）至8日（週六）率先登場，接續3/9（週日）至3/10（週一）抵達台南安平，3/11（週二）至3/12（週三）抵達澎湖馬公，3/14（週五）至3/15（週六）抵達台中港，3/17（週一）至3/18（週二）抵達基隆港，3/19（週三）至3/20（週四）抵達宜蘭蘇澳港，最後於3/21（週五）至3/22（週六）抵達花蓮港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法