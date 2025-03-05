巡弋飛彈垂直「起降」+AI加持！美「戰略打擊」瞄準高價值目標

總部位於美國的國防公司Mach正在與美國陸軍實驗室合作開發一種名為「戰略打擊」的新型垂直發射巡弋飛彈。（圖取自Mach Industries專頁）





〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州國防公司Mach Industries宣布，正與美國陸軍應用實驗室（Army Applications Laboratory）合作，開發一款名為「戰略打擊」（Strategic Strike）的新型垂直起降（VTO）巡弋飛彈。這款飛彈設計用於打擊290公里外的目標，搭載超過10公斤的彈頭，整合AI視覺與射頻感測技術，以在電子戰環境中保持精準打擊能力。

這款武器結合了巡弋飛彈與無人機的特性，可以像巡弋飛彈一樣，以較高的速度飛行，攻擊遠距離目標。同時又具備無人機的靈活性，可以垂直起降、執行偵察任務。

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軍聞網站《Breaking Defense》4日報導，Mach Industries指出，陸軍應用實驗室去年提供一筆未公開金額的資金，支持這款武器的研發。該飛彈旨在讓連到旅級戰術單位具備遠程打擊能力。根據新聞稿，「戰略打擊」能從敵方雷達範圍外發射，降低被偵測的風險，提升發射團隊的生存力，讓前線部隊能攻擊雷達陣列或火砲等高價值目標，射程遠超傳統戰線。

開發進展方面，Mach於2024年9月敲定飛彈設計，2025年1月中旬成功完成全性能有翼飛行垂直起飛測試。目前正將AI視覺與射頻感測技術融入飛彈系統，使其在GPS或通訊中斷時仍能鎖定目標。這項技術回應了烏克蘭戰場上電子戰日益加劇的需求。Mach強調，垂直起降、高速及遠程載重的結合，為現有部隊帶來突破性能力。合約完成後，這款飛彈將擁有「海馬斯」（HIMARS，高機動砲兵火箭系統）的射程、巡弋飛彈的速度，以及「地獄火」（Hellfire）飛彈的威力。

Anduril Industries開發的「走鵑-彈藥」（Roadrunner-Munition）是一款次音速垂直起降無人機，可重複用於監視任務，或以自殺式攻擊方式打擊移動中的飛機。（取自Anduril Industries專頁）



儘管「戰略打擊」獨樹一幟，Mach並非此領域的唯一玩家。競爭對手Anduril Industries正開發「走鵑-彈藥」（Roadrunner-Munition），一款次音速垂直起降無人機，可重複用於監視任務，或以自殺式攻擊方式打擊移動中的飛機。

「走鵑-彈藥」特別強調可回收/重複使用。傳統的飛彈通常是一次性使用的，發射後就摧毀或無法回收。而「走鵑-彈藥」可以在執行偵察任務後返回並降落，或是在必要時轉為攻擊模式。這使得這類武器更像無人機，而非傳統飛彈。

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