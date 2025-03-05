繼中斷軍援 金融時報：美停止向烏克蘭分享俄軍情資

英媒《金融時報》稱，美國不再向烏克蘭提供俄軍的情資。圖為觀測俄軍動向的烏克蘭士兵。（美聯社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據英國媒體報導，繼日前宣布中斷對烏克蘭的軍事援助後，如今川普政府連關於俄軍的情資，也不再提供給烏克蘭，此舉可能會嚴重影響烏軍打擊俄羅斯部隊的能力。

英媒《金融時報》（FT）指出，有2名美國官員透露，華府已經涷結了向烏克蘭提供情報的管道，其中1名官員補充說，美國依舊會與英國等親近盟國分享烏俄戰場的情報。

請繼續往下閱讀...

不過《彭博》記者霍登（Annmarie Hordern）則在X平台發文說，烏克蘭官員向《彭博》表示，他們仍持續接收來自美方的情報。

Ukraine continues to receive intelligence from the US, an official in Kyiv told @business. https://t.co/yfvPfoDNJp — annmarie hordern （@annmarie） March 5, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法