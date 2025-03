繼中斷軍援 金融時報：美停止向烏克蘭分享俄軍情資

英媒《金融時報》稱,美國不再向烏克蘭提供俄軍的情資。圖為觀測俄軍動向的烏克蘭士兵。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕據英國媒體報導,繼日前宣布中斷對烏克蘭的軍事援助後,如今川普政府連關於俄軍的情資,也不再提供給烏克蘭,此舉可能會嚴重影響烏軍打擊俄羅斯部隊的能力。

英媒《金融時報》(FT)指出,有2名美國官員透露,華府已經涷結了向烏克蘭提供情報的管道,其中1名官員補充說,美國依舊會與英國等親近盟國分享烏俄戰場的情報。

不過《彭博》記者霍登(Annmarie Hordern)則在X平台發文說,烏克蘭官員向《彭博》表示,他們仍持續接收來自美方的情報。

Ukraine continues to receive intelligence from the US, an official in Kyiv told @business. https://t.co/yfvPfoDNJp