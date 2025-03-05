自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

繼中斷軍援 金融時報：美停止向烏克蘭分享俄軍情資

2025/03/05 21:45

英媒《金融時報》稱，美國不再向烏克蘭提供俄軍的情資。圖為觀測俄軍動向的烏克蘭士兵。（美聯社）英媒《金融時報》稱，美國不再向烏克蘭提供俄軍的情資。圖為觀測俄軍動向的烏克蘭士兵。（美聯社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據英國媒體報導，繼日前宣布中斷對烏克蘭的軍事援助後，如今川普政府連關於俄軍的情資，也不再提供給烏克蘭，此舉可能會嚴重影響烏軍打擊俄羅斯部隊的能力。

英媒《金融時報》（FT）指出，有2名美國官員透露，華府已經涷結了向烏克蘭提供情報的管道，其中1名官員補充說，美國依舊會與英國等親近盟國分享烏俄戰場的情報。

不過《彭博》記者霍登（Annmarie Hordern）則在X平台發文說，烏克蘭官員向《彭博》表示，他們仍持續接收來自美方的情報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中