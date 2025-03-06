美暫停與烏克蘭分享情報 國安顧問、CIA局長證實

美國國家安全顧問瓦爾茲和中央情報局局長雷克里夫證實，川普政府已下令至少部分暫停美國與烏克蘭共享關鍵情報，此舉可能嚴重影響烏軍打擊俄羅斯部隊的能力，對陷入困境的基輔當局不啻為又一重挫。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管烏克蘭總統澤倫斯基已公開表示，願與美國總統川普合作，促成終結烏克蘭戰爭的和平協議，但美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）5日分別證實，川普政府已下令至少部分暫停美國與烏克蘭共享關鍵情報，此舉可能嚴重影響烏軍打擊俄羅斯部隊的能力，對陷入困境的基輔當局不啻為又一重挫。

不過，2人也強調，一旦敲定和平會談，並採取建立信心措施，川普將會考慮恢復援助烏克蘭。

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英國金融時報4日率先引述知情官員披露，美國已中斷與烏克蘭的情報共享機制。瓦爾茲在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時證實，美國暫停與烏克蘭分享情報。雷克里夫也向福斯新聞頻道表示，美國已凍結與烏克蘭的情報分享機制，但這只是暫時性的作法，美國將「再度與烏克蘭肩並肩合作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓦爾茲和雷克里夫5日的發言顯示，情報共享的確已經暫停，但具體限制範圍仍不明確。川普政府此前已宣布，凍結運送武器給烏克蘭，這是白宮施壓基輔走上談判桌的策略之一。但2人也暗示，一旦川普確信烏克蘭已朝談判結束戰爭的方向邁進，暫停軍事合作應該不會持續太久。

瓦爾茲稍後表示，他當天上午已和烏克蘭官員通話，並對談判進展持樂觀態度，「我們在協商下一輪談判的地點、代表團及內容。在過去24小時裡，自澤倫斯基總統發表公開聲明後，我們也進行後續對話，我現在就要回去繼續這些對話。我認為，我們很快就會看到進展。」

雷克里夫在受訪時也說，暫停情報共享可能很快就會解除，「你們也看到了澤倫斯基總統的回應」，「因此，在軍事和情報領域，這次暫停促成此一結果，而我認為這個暫停將會解除。」

多名熟悉美烏情報共享機制的消息人士指出，倘若情報共享中斷是全面且持續性的，可能會嚴重打擊基輔的戰鬥能力，再加上軍事援助中斷，幾乎等於確保俄羅斯將會獲勝，「即使沒有達成任何和平協議」。

自俄國入侵烏克蘭以來，美國一直向烏克蘭提供關鍵情報，包括俄軍部隊行動與地理位置的詳盡資訊，以及有關其軍事計畫和間諜活動的攔截通訊內容。這些情報對烏克蘭保護城市安全，以及在戰場上反擊俄軍的能力，與美國提供的武器一樣重要。

俄國在2022年全面入侵烏克蘭時，1名熟悉情報共享的消息人士透露，俄軍原本計畫發動空降行動，以奪取基輔的關鍵設施，從而使其能夠迅速攻陷烏克蘭首都。然而，由於美國分享的情報，烏克蘭成功挫敗這項行動。

1名美軍官員表示，現在美國提供給烏克蘭的監視飛行次數已經減少，衛星覆蓋範圍也縮小，這兩者對烏克蘭防禦俄羅斯飛彈攻擊至關重要。

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