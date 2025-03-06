獨家》國軍屏東測試「拖式2B」飛彈 選內部靶區保密到家

國軍都在屏東三軍聯訓基地進行「TOW-2B 拖式飛彈」射擊項目，場地刻意選擇較內側的仁壽山靶區。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍2018年以新台幣118億餘元向美採購「拖式2B」新型反裝甲飛彈系統，1700枚拖式2B飛彈去年底全數交付，今天上午隱密的在屏東三軍聯訓基地進行首次測試實彈射擊，但刻意選在外界難以窺見的仁壽山靶區，將成果保密到家以驗證新式裝備的作戰成效。

根據國軍射擊公告，今天及明天上午，國軍都在屏東三軍聯訓基地進行「TOW-2B 拖式飛彈」射擊項目，場地刻意避開從外部容易窺見的保力山靶區，特別選擇較內側的仁壽山靶區，許多軍事迷聞風而至卻無法從外側道路拍攝到，都直呼相當可惜。

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國軍屏東測試「拖式2B」新裝。圖為射擊公告。（記者蔡宗憲攝）

耗費新台幣118億餘元向美採購的1700枚「拖式2B」新型反裝甲飛彈系統，已無銅線導引，是烏克蘭陸軍現採用的拖式飛彈，改良後的拖式2B飛彈少了銅線導引，可以精準命中數公里外的靶區，展現不俗，可以打穿厚度達1025公厘的裝甲戰車，穿透力相當驚人。

拖式飛彈是一款中、小型反裝甲飛彈，傳統型號的運作原理為射擊後，飛彈尾端會拉出細銅線，以利射手追瞄，並以其特異的導引方式命名為「管式發射、光學追蹤、線控導引」（Tube launched、Optically tracked、Wire command link guided）飛彈，縮寫為TOW，在台灣取其縮寫音譯，因而得名「拖式」飛彈。

耗費新台幣118億餘元向美採購的1700枚「拖式2B」新型反裝甲飛彈系統，也在去年底全數交付。根據俄烏戰爭實戰經驗，拖式2B彈無虛發深獲肯定，甚至勝過NLAW、「標槍」反裝甲飛彈。改良後的拖式2B飛彈少了銅線導引，可以精準命中數公里外的靶區，穿透力相當驚人。除可攻擊敵軍裝甲車輛、碉堡，以及人員登陸艦艇，強化陸軍灘岸反登陸、反裝甲作戰能力。

國軍都在屏東三軍聯訓基地進行「TOW-2B 拖式飛彈」射擊項目，場地刻意選擇較內側的仁壽山靶區，清晨就進行準備。（記者蔡宗憲攝）

國軍拖式飛彈威力強大。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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