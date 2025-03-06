M1A2T戰車拚下半年成軍 國軍斥資近16億元買穿甲練習彈等裝備

國軍新購M1A2T戰車預計於下半年成軍。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部首批對美採購的38輛M1A2T戰車去年底抵台，陸軍正進行換裝訓練，力拼在下半年通過實彈射擊等各項驗測後成軍。為此，國軍近期已與美國簽約，共斥資15.9億餘元購買120公厘翼穩穿甲練習彈等3項裝備，預計2027年7月以前履約完畢，滿足「地表最強戰車」訓練與其他裝備採購需求。

根據政府採購網今（6）日發布決標公告，國防部透過駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）簽約，將斥資15億9889萬4165元供陸軍執行「練習彈等3項」採購案，合約自今年3月3日至2027年7月31日之間履行。履約地點則為北市南港、新竹湖口與高雄鼓山等地。

雖然國軍這份決標公告並未列明細項，但比對國防部今年度預算書可見，陸軍司令部正執行「120公厘翼穩穿甲練習彈等3項」軍購案，全案預算共計15億3245萬4千元，原定自去年執行至2027年，若以1美元兌換31.979元新台幣匯率換算，今年國軍須外匯966萬2091美元，折合新台幣3億0898萬4千元。

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M1A2戰車使用的各式戰車彈，均為120公厘。（資料照，翻攝自國防部預算解凍報告）。美軍採用的M829貧鈾翼穩脫殼穿甲彈，可供M1A2戰車使用，不過美軍未將貧鈾技術提供給盟邦。（資料照，取自美軍DVIDS）我國正向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛已於去年12月抵達台灣，今年、明年還有42輛、28輛待交付，有別於國軍其他現役戰車都採用105公厘戰車砲，M1A2T戰車則採用射程、威力更強的120公厘戰車砲，與陸軍這項彈藥外購案的規格相符。

根據國防部規畫，我國新購M1A2T戰車去年交裝後，今年春節假期後即啟動接裝訓練，目前各項進度皆正常，陸軍參謀長陳建義中將日前於國防部媒體茶敘時提到，待換裝訓練完成、進行實彈驗測後，M1A2T戰車會在今年下半年擇期成軍。

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