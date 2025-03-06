陸軍「海龍蛙兵」要買新突擊快艇 航特部公開徵求提四大規格

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的「海龍艇」。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕駐澎、金、馬的陸軍航特部兩棲偵察營，現有「海龍」、K85「成功」兩型突擊艇，常態執行台海巡弋、偵察及運補護航等任務；不過，前者過去曾爆發性能缺失，多年纏訟一度令軍方頭痛。對此，陸軍昨（5）日發布「新式高性能快艇」尋商，除須以鋁合金打造，配置50機槍、40榴彈槍並具防空、反裝甲武器攜行空間，提升部隊海上快反戰力。

陸軍司令部昨日公開徵求資料指出，本次「新式高性能快艇」尋商提出儎台、武器、通信指管和熱像儀四大要求；其中，艇身須以鋁合金打造、可拆式16人座，且可防7.62公厘彈藥直射，並要在滿載狀態下，具備40節（含）以上速度、200浬（含）以上續航性能。此外，該艇還需抗能蒲氏8級風力，同時安裝GPS、AIS定位系統、羅經與導航雷達等次系統。

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為強化兩棲偵察營海上快速作戰能力，陸軍昨（5）日上網公告公開徵求文件，為「新式高性能快艇」尋商，這也是該案第二度進行公開徵求。（擷自政府電子採購網）

武器系統部分，該艇須配置50機槍、40榴彈槍，並預留可整合它型機槍的武器架，同時還要設有4組彈藥箱固定座，以及人攜式防空、反裝甲武器的存放空間。通信指管方面，則要求建置雙頻艇用通信系統，整合災防、海事和外離島無線電通訊需求，另要求建置突擊隊員指管系統，以及具備彩色鏡頭、雷射測距與情資整合的海用熱像儀，滿足海上監偵戰需。

不過，陸軍早在去（2024）年5月就同名標案進行公開徵求，除規格說明相同外，摘要更註明為「兩棲偵察營新式高性能快艇20艘」，由此研判，此案是要汰換其現役的「海龍艇」，以提升海龍蛙兵的海上突擊能力。

航特部兩棲偵察營現役的K85「成功艇」，是海龍蛙兵遂行海上突擊作戰的高機動利器。（本報資料照，記者葉永騫攝）

兩棲偵察營是在2010、2011年間籌獲「海龍」、K85「成功」兩型突擊艇，但前者在採購期間爆出規格不實，並經航特部實測發現滿載性能不足等11項缺失、上報司令部後揭露全案。陸軍最終在2013年依監察院糾正意見改善，而當事軍官也已在2020年遭公訴求刑。

而日前有媒體傳出，航特部現就瑞典的「Strb90-N」（又名CB90）突擊快艇進行採購評估，但相關消息目前未獲軍方證實。

瑞典的CB90快速突擊艇。（法新社資料照）

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