德聯盟黨提恢復義務役 新內閣可望推動

圖為聯邦國防軍2020年在茅利塔尼亞演習。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在歐洲受俄烏戰爭陰霾壟罩之下，德國恢復義務役的聲音再度被提上政治檯面，外媒報導，大選得票最高政黨聯盟黨，提出恢復義務役兵制，雖遭現任國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）反對，表示聯邦國防軍未有足夠軍營可容納。此議題在未來聯盟黨成功組閣後，可望繼續推動。

德媒《德國之聲》報導，社民黨籍的皮斯托裡烏斯表示，聯邦國防軍沒有可容納一年所徵召的義務兵人數的軍營，現在更重要的是為那些想要參軍的人提供前景。他說，倉促決定恢復舊兵制並無真正益處。

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報導指出，義務役兵制是在2011年由聯盟黨中的基社盟黨籍、時任國防部長古滕貝格中止的，當時兵役制已實行55年。

《星條旗報》報導，聯盟黨領導人梅爾茨也主張恢復義務役，指出歐洲必須為望美國不再確保歐洲大陸安全的可能性做好準備。

德國志願預備役代表的德國武裝部隊協會主席也表示，應立即開始某種形式的徵兵，若沒有徵兵，將無法招募和留住需要的人員。

目前，基民盟和下屆政府的潛在合作夥伴表示，將嘗試放寬預算赤字規則，以允許大幅增加國防開支。

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