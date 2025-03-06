火箭運輸軍隊將實現 美太空軍啟用廢棄島嶼測試貨運火箭

由美國太空軍接手的「火箭貨運先鋒計畫」，日前已考慮在太平洋上的約翰斯頓環礁進行貨運火箭的測試，供美軍使用「星艦」火箭展開全球的快速貨物運輸，有望在一小時內抵達全球各地。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由美國太空軍接手的「火箭貨運先鋒計畫」，日前已考慮在太平洋上的約翰斯頓環礁進行貨運火箭的測試，供美軍使用「星艦」火箭展開全球的快速貨物運輸，有望在一小時內抵達全球各地。

軍聞網站「The War Zone」3日報導，美國空軍部日前發佈意向通知（NOI），參與方包括空軍和太空軍。希望就兩個可回收火箭著陸平台即將進行的環境評估，向公眾尋求意見，並評估在環礁上建造兩個可回收火箭著陸平台的影響，兩個著陸平台將在四年內每年提供多達10次大氣層航空飛行器的著陸，相關測試最早可能於今年開始。

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意向通知表示，這次計劃的目的是安全測試和演示透過太空運輸快速交付噸級貨物，並支持目前正在進行的研究、開發、測試和實驗。

報導指出，該項目也被稱為「太空點對點交付」（P2PD）。項目由美國空軍研究實驗室（AFRL）領導，目的在利用大型商業火箭對全球美軍進行運輸的可行性和實用性。該項目最早可以追溯到2020年，意向通知解釋，目前的軍事運輸方式需要數天到數周的規劃，才能在合適的時間向遙遠的地點提供物資。新的試驗將探索太空運輸技術的軍事用途，通過利用商業技術成熟關鍵能力，解決全球機動挑戰。

此前美軍已經考察了太平洋上包括誇賈林環礁、中途島和威克島等其他多處偏遠地點，最終將約翰斯頓環礁確定為最佳地點。因為該環礁是唯一一個符合所有操作標準的地點。這些標準分別為偏遠、安全、在美國控制下。

而約翰斯頓環礁本身，也是二戰和冷戰期的海軍燃料補給站、空軍基地、火箭和飛彈試驗場、同時也是核武器和生化武器試驗場，該島直到1975年才結束核試爆、2003年完成汙染清理工作，不過該島仍有一條長

該地點在1962年7月，該島舉行了海星一號高空核試驗，這是美蘇在冷戰期間於外層空間進行的最大規模的核試驗。試驗造成了大量毀壞，引發了外界的批評。但之後該基地作為美軍的大氣層內核試驗基地，一直進行核爆試驗到1975年。

2003年，美國陸軍終於完成了退役和拆除島上化學武器的工作，以及相關的環境清理工作，隨後廢棄了這一著名的基地。在這個無人居住的受污染島嶼上，一條長9000英尺（約2743公尺）的跑道和其他廢棄的基礎設施。

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