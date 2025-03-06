招標6次都未成...台東基地F-16新掩體工程決標了！ 計2028年完工

空軍台東志航基地的「H006」統包工程涉及第七戰術戰鬥機聯隊的66架新購機停放，因此「H006」工程的延宕也間接影響了F-16新機的戰備及妥善性。圖為花蓮基地所屬的F-16A戰機。（資料照／國防部提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍去（2024）年2月以「H006」統包工程為名稱，招標興建台東志航基地的新戰機掩體設施，預計總金額上看9.9億元，然而此案卻招標未果而6次流標。據國防部今（6）日公布的招標公告，終於傳來了好消息，台東「H006」工程最終以9億9202萬5千元決標，預計2028年1月完工。也就是說，F-16 Blk70新機來台後終於有更多「新家」可住了！

空軍台東志航基地的「H006」統包工程涉及第七戰術戰鬥機聯隊的66架新購機停放，這些新購的F-16C/D Block70戰機依最新規劃預計於本月首架機出廠，至2026年底前能全數交付。這些飛機來台後，都極需更多、防護力更佳的抗炸掩體進行保護，因此「H006」工程的延宕也間接影響了F-16新機的戰備及妥善性。

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經6次流標後，國防部今（6）日公布的招標公告，終於傳來了好消息，台東「H006」工程最終以9億9202萬5千元決標，預計2028年1月完工。圖為F-16V戰機於台東豐年機場起降。（資料照／記者劉宇捷攝）

值得慶賀的是，根據國防部在政府電子採購網的最新公告顯示，空軍「H006」統包工程已於上（2）月13日完成決標，並於今日對外公告，全案由4家廠商共同合作得標，包括一間營造廠、兩家建築師事務所及一間水電工程公司，工程總決標金額為9億9202萬5千元，履約日期自上月24日開工後，預計至2028年1月9日完工。

此項標案相比其他志航基地的新建統包案，可說是更一波三折，自去年2月22日公告第一次招標以來，全案至今已6次流標或更正招標公告，直至今年1月7日公告第7次招標後才順利完成這次決標，而履約期限也從最初公告的720天曆日，最後一口氣拉長近一年，來到1060天曆日。

空軍七聯隊所在的台東志航基地，過去長期由F-5型系列戰機駐防，相關設施也是依其規格、數量設計，隨著我國拍板採購66架F-16C/D Block 70戰機，志航基地也被選為新機的未來歸宿，屆時台東基地現有F-5型機相關設施，將就F-16新機進駐所需進行改建、新建，以滿足新的戰鬥部隊需求。

空軍七聯隊所在的台東志航基地，過去長期由F-5型（如圖）系列戰機駐防，相關設施也是依其規格、數量設計。未來F-16C/D Block 70新機進駐，勢必需要進行擴建工程。（資料照／記者羅沛德攝）

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