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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普政府要退伍軍人事務部瘦身 8月前將大裁逾8萬人

2025/03/06 13:24

美國退伍軍人事務部要大裁員，預計將縮減8萬3000名員工。（路透社）美國退伍軍人事務部要大裁員，預計將縮減8萬3000名員工。（路透社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普政府持續盤點各部會開支，並且撙節人力與預算運用，這把「瘦身大刀」已揮向了退伍軍人事務部。根據美國媒體《星條旗報》5日報導，這個負責美軍榮民、榮眷業務的機構，將在今年8月前進行人力重組，預計將裁掉8萬3000名員工，使得整個部會的人力，縮減至2019年39萬9000人的數字。

《星條旗報》（Stars and Stripes）5日報導陳述，根據退伍軍人事務部一份內部備忘錄所述，退伍軍人事務部幕僚長史瑞克（Christopher Syrek）表示，退伍軍人事務部在與政府效率部（DOGE）合作下進行縮減、重組，預計今年8月實施這項重組計劃，且將牽涉8萬3000人的工作權益。

報導表示，這份備忘錄的主要發文對象，是退伍軍人事務部的高層官員，媒體在知悉這份備忘錄後公開內容。這份備忘錄提到，退伍軍人事務部的員工數，將縮減至39萬9千人，也就是2019年的水平。在此之前，美國總統川普2月上任後，已先凍結招聘並進行二輪裁員，導致該部已減少5000個工作崗位。

曾擔任眾議院退伍軍人事務委員會主席的民主黨籍眾議員高野（Mark Takano），不認同退伍軍人事務部的大裁員之舉。（法新社檔案照）曾擔任眾議院退伍軍人事務委員會主席的民主黨籍眾議員高野（Mark Takano），不認同退伍軍人事務部的大裁員之舉。（法新社檔案照）不過，這項人力縮減計畫引發了諸多討論，曾擔任眾議院退伍軍人事務委員會主席的民主黨籍眾議員高野（Mark Takano）批評，這項計畫將使8萬3000名退伍軍人事務部員工丟了飯碗，對部會各個層面造成混亂，可能影響榮民福利發放、針對軍校、軍校生的補助。

現任眾議院退伍軍人事務委員會主席、共和黨籍議員博斯特（Mike Bost）則說，他已與退伍軍人事務部長柯林斯（Doug Collins）接觸，就此措施帶來的影響進行討論。

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