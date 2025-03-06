擺脫技術依賴 南韓開發新一代戰機發動機

南韓KF-21「獵鷹」戰機進行高機動飛行。南韓正推動國產航空發動機研發，提升戰略自主性。（圖取自南韓空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為強化國防自主，降低對外技術依賴，南韓近期啟動新一代航空發動機，目標鎖定戰機與無人機 （UAVs） 所需的關鍵動力。這項由產業通商資源部與國防採購計劃管理局 （DAPA） 攜手推動的計畫，預計將大幅提升南韓空軍戰力。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次合作，旨在掌握國產軍用飛機所需之關鍵發動機技術，展現南韓提升國防實力與自主發展的決心。雙方於5日召開專案小組會議，聚集主要官員及韓華航空（Hanwha Aerospace）、斗山能源 （Doosan Enerbility） 等航太業界代表，共商未來發展藍圖，為這項雄心壯志的計畫奠定基礎，確保南韓持續引領全球航太技術進步。

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國防採購計畫署近期宣布，將投資約3.35兆韓元 （約新台幣760億元） ，研發推力達16000磅 （約7257公斤） 的航空發動機。此筆投資，著眼於打造可支援下一代戰機與先進無人機的國產動力系統。

一位產業通商資源部官員表示：「先進航空發動機，是複雜技術整合的結晶，也是國防工業的核心競爭力。」部方正加速進行初步可行性研究，期望藉此推動整體國防創新，縮短技術落差。

該計畫，與南韓持續推動的國防現代化戰略相契合，尤其與KF-21「獵鷹」（보라매, Boramae）戰機計畫互為輔助。推動國產化的目標，在於提升國家戰略自主性，降低對外部供應商的依賴，進一步強化航太產業整體實力。

業界專家指出，此次計畫為南韓實現高性能軍用航空技術自給自足的關鍵。透過掌握核心引擎技術，南韓不僅能顯著提升空軍作戰能力，更能有效減少因外購限制所帶來的挑戰，鞏固其戰略自主地位。

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