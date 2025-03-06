中國權宜輪除了探我海底電纜 軍事專家：可能也在找「其他東西」

有中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」日前遭我海巡署扣留。（資料照，本報翻攝）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國權宜輪近期頻繁在我國周遭海域出沒，涉嫌破壞台灣本島、外離島的海底電纜，日前具中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」涉嫌下錨拖斷我電纜，遭我海巡署強勢登檢、扣船。軍事專家王臻明今日表示，這些權宜輪除了在找台灣的通訊電纜，「可能也在找別的東西」。

我國海底電纜今年數度出現斷裂情形，根據海委會統計，今年1月迄今共有6起海纜斷裂事件，除了3件自然斷裂、1次台灣漁船造成，有2次則是中國權宜輪造成。其中，多哥籍的中資背景權宜輪「宏泰58」上月25日涉嫌拖斷台澎3號海底電纜，海巡署立即派出艦艇強勢登檢、扣回人員與船隻。

海委會主委管碧玲昨日於立法院表示，交通部航港局已列出96艘在台海周邊滯留，應予以密切注意的權宜輪，海巡署將其中2艘列為高度威脅，「宏泰58」等8艘船隻則為中度威脅。包括海巡署、數發部、國防部等政府單位有多層防護機制。

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王臻明今日於臉書發文表示，近期中國的權宜輪，老是在台灣附近海域偷勾海底電纜，破壞台灣與外離島的通訊，其實他猜想，這些權宜輪除了在找台灣的通訊電纜，「可能也在找別的東西」。這則貼文也附帶一則探討海底下被動式聲納陣列等裝備的專欄文章。

除了中國權宜輪，王臻明說，美軍艦艇日前通過台灣海峽時，出現一艘驅逐艦護航另一艘海洋探測船鮑迪奇號（USNS Bowditch）的配置，由於鮑迪奇號航速緩慢，讓人懷疑很可能正在測量台灣海峽海底地型，以供未來無人潛艇之用。

他表示，美軍如此行動讓中國反應很激烈，尤其在南海活動最頻繁的海洋監視船，讓中國最為不爽，這些船長期徘徊不去，使中國想盡辦法驅趕，到底在執行什麼秘密任務，其實也跟台灣有一點關係。

我國國防部於今年2月12日表示，2艘美國軍艦於該日由北向南行經台灣海峽。這2艘軍艦就是美國海軍伯克級神盾驅逐艦「強生號」（USS Ralph Johnson, DDG 114），以及美國海軍測量船鮑迪奇號。

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