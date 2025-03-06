海軍敦睦艦隊來了！ 3/9起連2天泊安平港開放登艦參觀

今年海軍敦睦遠航訓練支隊 將於3月9、10日停泊安平商港開放登艦參觀。（南市民政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年海軍敦睦遠航訓練支隊自3月份啟航， 將於3月9、10日停泊安平商港碼頭，開放登艦參觀，屆時有海軍艦隊派遣磐石艦（532）、康定級武昌艦（1207）、沱江級武江艦（623）3艘軍艦亮相，以及40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車等展示，讓軍事迷大飽眼福。

海軍敦睦艦隊巡迴開放參觀國內7個港口，台南安平港為國內航訓的第2站，由南向北繞台一圈，最後於花蓮港停泊至22日後出海，展開今年度的遠航任務訓練並造訪友邦。安平港開放參觀活動，3月9日、10日，每日上午9時至下午3時。

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市長黃偉哲表示，由於安平港水深不夠，鄭和軍艦無法靠港，所以特別要求海軍今年增派沱江級武江艦，並於安平港內增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展。

港明高中將於3月9日下午2時帶來勁歌熱舞表演，並於同日上午10時及3月10日下午2時，有廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊精彩演出，官兵將以熱情活潑的形象展現部隊勤訓精練成果，同時宣導全民支持國防與人才招募。

活動期間亦有稅務戶政宣導服務，可以近距離體驗郵局「i 郵箱」行動郵車，也有府城美食、農特產品等市集，好玩好吃又有知識。

南市民政局長姜淋煌表示，開放對象為具有中華民國國籍的國民，須備相關證件，配合開放時程及現場引導，提早入場；外籍人士（含新聞記者）未經事先申請獲准者，不得入營，活動現場禁止使用空拍機。

活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，參觀民眾可搭乘台南市公車綠17、藍幹線前往，於安平港站下車，往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約500公尺到達目的地。

海軍艦磐石艦（532）展現國防實力，將於3月9日在台南安平港亮相。（南市民政局提供）

康定級武昌艦英姿（1207）將於3月9日現身安平港。（南市民政局提供）

民眾參觀海軍敦睦艦隊的交通資訊。（南市民政局提供）

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