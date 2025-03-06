義海軍「全配型」多用途巡防艦 完成 Aster 30 飛彈整合測試

「喬瓦尼·德爾·班德·內爾號」成為首艘全配型「迪雷韋爾級」多用途戰鬥艦，成功發射Aster 30地對空飛彈，並通過SAAM-ESD防空系統驗證。（圖：義大利海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利海軍2月18日完成劃時代防空戰力驗證，首艘「迪雷韋爾級」全配型巡防艦「喬瓦尼·德爾·班德·內爾號」 （Giovanni delle Bande Nere ） 於薩丁尼亞外海成功試射「紫菀30型」（Aster 30） 防空飛彈，標誌「水面防空飛彈－擴展自衛型多用途巡防艦」（SAAM-ESD PPA） 系統與艦載指揮管理系統（CMS）完成整合。

此測試不僅確認該艦具備攔截3馬赫級超音速反艦飛彈能力，更為今夏北約「堅盾2025」聯合演習鋪路，展現義國防工業躋身歐洲頂尖防空科技行列的實力。

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美國軍聞網站《海軍新聞》 （Naval News） 報導。在義大利聯合武裝部隊靶場 （PISQ） 進行的實彈測試中，艦上官兵，結合芬坎蒂尼造船集團、李奧納多防務公司與歐洲軍備合作組織 （OCCAR-EA） 技術團隊，30天內完成從接艦到戰系驗證的全流程。試射採用配備遙測彈頭的Aster 30飛彈，精準擊落模擬反艦飛彈的Mirach 100/5靶機，火控解算反應時間與彈道修正精度均達實戰標準。

此次測試屬「迪雷韋爾級」防空認證最終階段：該艦去年11月以獨立模式完成艦體結構測試後，旋即升級至全系統整合模式，驗證「輕裝增強型」與「全配型」艦在電磁干擾環境下的協同防空效能。值得關注的是，其成軍流程較歐洲同級艦縮短三分之二，創下新一代主戰艦艇備戰速度紀錄。軍事分析師指出，此效率源自模組化系統設計與預先整合測試策略。

SAAM-ESD PPA系統基於「威脅分層攔截」理念，融合三大核心技術：MBDA開發的Aster 30防空飛彈具有120公里有效射程，能攔截超音速來襲目標；搭配法國海軍集團A50垂直發射系統的雙八聯裝設計，確保連續接戰火力；再結合李奧納多公司的C/X雙波段主動相列雷達與Elettronica電子戰系統，構築360度全向偵測網，實現從威脅預警到多重攔截的無縫防護鏈。

該系統創新之處在於「智能資源分配」——雷達系統管理者能動態調配偵測能量，結合電子戰情報形成「預警-追蹤-反制」綿密接戰鏈。實測顯示，其協同防護半徑可延伸至整個艦隊編隊，使旗艦級防空能力下放至中型巡防艦。

完成認證的「喬瓦尼·德爾·班德·內爾號」將投入北約「堅盾2025」演習，驗證跨國防空協調機制。此舉延續同級艦「蒙特庫科利號」 （P 432） 去年模式，該艦成軍後立即展開190天印太巡航，並於美日「太平洋龍2024」演習中測試指管系統互通性。軍事觀察家解讀，義大利正透過「快速戰備」與「遠洋驗證」策略，強化其作為地中海樞紐與印太利益攸關者的雙重角色。

MBDA開發的Aster 30防空飛彈具有120公里有效射程，能攔截超音速來襲目標。（圖：義大利海軍）

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