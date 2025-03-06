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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南侵？北韓戰俘：軍方建造模擬首爾地貌的訓練場

2025/03/06 14:52

1名北韓戰俘日前透露，該國在境內建造了模擬首爾、釜山、濟州地形的訓練場。圖為首爾市街道。（路透資料照）1名北韓戰俘日前透露，該國在境內建造了模擬首爾、釜山、濟州地形的訓練場。圖為首爾市街道。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕在俄烏戰爭中被俘的1名北韓士兵透露，北韓當局在境內黃海道谷山郡設有模擬首爾、釜山、濟州地形的訓練場；南韓國會議員對此表示，相關設施是為了「南侵」做準備。

《韓聯社》報導，南韓執政黨「國民力量」黨籍議員庾龍源6日接受南韓SBS電視台訪問時，公開了上述錄音內容。

庾龍源日前訪問烏克蘭，期間與2名北韓戰俘面談。其中1名戰俘李某表示，被稱作「武力部訓練場」的設施內，布置了大量模擬首爾市鐘路區、釜山、大邱、全州、濟州地形的訓練場，場地位於谷山郡。

被問及「朝鮮是否在準備南侵」時，庾龍源給出肯定答覆，並表示平壤正為了應對突發情況而進行訓練。

另1名戰俘白某則表示，赴烏克蘭參戰並無特別目的，只因軍人的使命感上戰場，「軍人務必聽從指揮，無需知道誰是敵軍。」他還補充，「俄羅斯和北韓是同盟關係，俄羅斯有難，我們就前來幫助。」

談及2名俘虜的投誠意願，庾龍源說，李某明確表明投誠意願，但白某還在考慮中。

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