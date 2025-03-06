美海軍交付首輛新「艦隊救援吊車」 專門應付戰損和落海的戰機

美國海軍近期已開始向後勤技術部隊交付新的「事故及救援起重機」（CSC），這款新的吊車融合人機介面，並專門應付嚴重損壞與落海的戰機。（圖片擷取自美國海軍航空系統司令部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在戰鬥以及作戰演訓中出現戰損是難免的，而在軍艦上如何移動這些難以行動的裝備，也是維持戰力順暢不可或缺的小螺絲釘，有鑑於早期的起重設備已過於老舊，美國海軍近期已開始向後勤技術部隊交付新的「事故及救援起重機」（Crash and Salvage Cranes, CSC），這款新的吊車融合人機介面，並專門應對嚴重損壞與落海的戰機。

據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）3日報導，美國海軍通用航空支援設備專案辦公室 （代號PMA-260），近日已向佛州彭薩科拉的海軍航空技術訓練中心交付第一輛CSC起重機，前者總共規畫將向後者交付27輛。

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「事故及救援起重機」（CSC）是結合海軍多個部門共同開發並部署的成品，CSC專門用於吊動航空母艦或兩棲登陸艦飛行甲板上，嚴重損壞的飛機以及直升機，同時也可以針對落海的戰機進行吊掛；如果沒有這些關鍵設備，甲板上的飛行任務就無法順利進行。

CSC起重機有兩種演變型號，一是給航空母艦上的CCSC和兩棲登陸艦上的ACSC。CCSC為了針對較重的艦載機任務，因此配重比ACSC重，而較輕的ACSC反而在起重機寬度範圍內設有支架，從而增加了起重機的穩定性。CSC起重機採用了新的柴油液壓系統，以及更利於使用者的人機介面。

報導指出，新的CSC起重機是由產業夥伴聯合系統公司設計，目標取代傳統航空母艦和兩棲攻擊艦上的撞擊起重機，這些幾十年前所設計的傳統起重機已超出了預期壽命，而且由於料件過時，它變得越來越難以維護；而新型的CSC起重機改進了這些缺陷並使其更易於維護。

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