自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

土耳其F-16成功試射GÖZDE炸彈 「明珠」精準打擊移動目標

2025/03/06 14:23

土耳其F-16 戰機發射搭載GÖZDE的彈藥。（圖取自土耳其空軍專頁）土耳其F-16 戰機發射搭載GÖZDE的彈藥。（圖取自土耳其空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一枚劃破天際的彈藥，精準命中高速移動的靶標！土耳其國防科技巨擘阿塞爾桑（ ASELSAN）宣布，其研發的GÖZDE 智慧導引套件，於2月27日成功完成實彈測試，展現了「明珠」般的精準打擊能力，為土耳其國防科技發展寫下新頁。

軍聞網站《Defence Blog》5日報導，ASELSAN這次的試射，是GÖZDE智慧導引套件的一項重要里程碑，證明了其卓越的精準打擊能力。GÖZDE在土耳其語中，意為「明珠」，寓意其在精準打擊技術中的璀璨表現。測試中，F-16 戰機發射搭載GÖZDE的彈藥，精準命中高速移動目標，不僅驗證了GÖZDE的卓越性能，也彰顯土耳其在國防科技領域的實力。

GÖZDE導引套件由ASELSAN與土耳其科學技術研究委員會國防產業研發機構（TÜBİTAK SAGE）聯手打造，整合了慣性導航系統（INS）、全球導航衛星系統（GNSS）及雷射導引技術，能精準鎖定靜止與移動目標。該套件專為 MK-82 炸彈（約 227 公斤）設計，使這款傳統彈藥無需推進系統即可實現精準打擊，既具成本效益，又提升靈活性。此外，GÖZDE已整合至 Bayraktar AKINCI 無人機等平台，擴大其應用範圍，進一步強化土耳其空中作戰效能。

ASELSAN 總裁兼執行長阿基約（Ahmet Akyol）表示：「GÖZDE 成功擊中高速移動目標，彰顯 ASELSAN 在精準打擊技術的領先地位。這項僅少數國家掌握的技術，將為土耳其帶來戰略優勢與國際競爭力。」他強調，這次測試是公司技術組合的重要里程碑。

這項成果凸顯 ASELSAN 致力於尖端國防解決方案的決心，呼應其將土耳其推向全球頂尖國防科技供應商的願景。GÖZDE 的精準鎖定能力，預計將在複雜戰場中扮演關鍵角色，大幅提升土耳其空軍的作戰實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中