土耳其F-16成功試射GÖZDE炸彈 「明珠」精準打擊移動目標

土耳其F-16 戰機發射搭載GÖZDE的彈藥。（圖取自土耳其空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一枚劃破天際的彈藥，精準命中高速移動的靶標！土耳其國防科技巨擘阿塞爾桑（ ASELSAN）宣布，其研發的GÖZDE 智慧導引套件，於2月27日成功完成實彈測試，展現了「明珠」般的精準打擊能力，為土耳其國防科技發展寫下新頁。

軍聞網站《Defence Blog》5日報導，ASELSAN這次的試射，是GÖZDE智慧導引套件的一項重要里程碑，證明了其卓越的精準打擊能力。GÖZDE在土耳其語中，意為「明珠」，寓意其在精準打擊技術中的璀璨表現。測試中，F-16 戰機發射搭載GÖZDE的彈藥，精準命中高速移動目標，不僅驗證了GÖZDE的卓越性能，也彰顯土耳其在國防科技領域的實力。

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GÖZDE導引套件由ASELSAN與土耳其科學技術研究委員會國防產業研發機構（TÜBİTAK SAGE）聯手打造，整合了慣性導航系統（INS）、全球導航衛星系統（GNSS）及雷射導引技術，能精準鎖定靜止與移動目標。該套件專為 MK-82 炸彈（約 227 公斤）設計，使這款傳統彈藥無需推進系統即可實現精準打擊，既具成本效益，又提升靈活性。此外，GÖZDE已整合至 Bayraktar AKINCI 無人機等平台，擴大其應用範圍，進一步強化土耳其空中作戰效能。

ASELSAN 總裁兼執行長阿基約（Ahmet Akyol）表示：「GÖZDE 成功擊中高速移動目標，彰顯 ASELSAN 在精準打擊技術的領先地位。這項僅少數國家掌握的技術，將為土耳其帶來戰略優勢與國際競爭力。」他強調，這次測試是公司技術組合的重要里程碑。

這項成果凸顯 ASELSAN 致力於尖端國防解決方案的決心，呼應其將土耳其推向全球頂尖國防科技供應商的願景。GÖZDE 的精準鎖定能力，預計將在複雜戰場中扮演關鍵角色，大幅提升土耳其空軍的作戰實力。

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