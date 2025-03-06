督導官竟然是國王！ 英王查爾斯三世登航艦視導創紀錄

英國國王查爾斯三世4日登上威爾斯親王號航艦，與官兵談笑風生。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍4日表示，英國國王查爾斯三世同日登上「威爾斯親王號」航空母艦視導，見證這艘即將部署印太地區的航艦最後整備。從英軍發布的照片可見，查爾斯三世穿著海軍元帥軍服，與艦上官兵談笑風生，他也是近40年來，首位在海上視導軍艦的英國君主。

英國政府計畫，英國皇家海軍今年3月起實施新一輪印太部署，有別於2021年派出伊莉莎白女王號航艦，這次將由威爾斯親王號航空母艦領銜，與核動力潛艦、驅逐艦等組成航艦打擊群，和美國、日本、澳洲、南韓等深化合作。英國皇家海軍4日表示，威爾斯親王號航艦正在英吉利海峽做最後準備，預計未來數周內啟程前往日本，進行大規模的全球性部署。

英國國王查爾斯三世4日登上威爾斯親王號航艦，1架F-35戰機正在起飛。（法新社）英國皇家海軍表示，在威爾斯親王號啟程前，查爾斯三世於4日搭機飛抵航艦，向艦上官兵發表談話，且喜形於色地互動。查爾斯三世於2012年獲得陸、海、空軍元帥軍銜，他也是近40年首位在海上視導軍艦的英國君主。他向官兵表示，在英國航艦打擊群準備啟航、先前伊莉莎白女王號成功部署的基礎之上，他只想代表國家，向官兵與眷屬所做的寶貴貢獻與犧牲，表達由衷感謝。

威爾斯親王號航艦為英國皇家海軍「伊莉莎白女王級」航空母艦的二號艦，排水量約6萬5000噸，可搭載包括F-35B戰鬥機在內的40架艦載機，是英國皇家海軍執行遠洋任務的核心。值得一提的是，威爾斯親王命名自英國王儲頭銜，查爾斯三世在1958年至2022年曾擁有此頭銜，直到登基為英國國王為止。排水量高達6萬5000噸的英國航艦威爾斯親王號，是英國藍水海軍核心。（美聯社檔案照）

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