中國號稱世界最大水上飛機AG600 完成全試飛科目

中國航空工業集團（AVIC）2日宣佈，第三款國產、世界最大水上飛機AG600鯤龍，已在在3月1日完成了所有試飛科目，向中國民航局取得型號合格證的目標邁出關鍵一步。（圖片取自中國政府網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國航空工業集團（AVIC）2日宣佈，第三款國產、世界最大水上飛機AG600鯤龍，已在3月1日完成了所有試飛科目，向中國民航局取得型號合格證的目標邁出關鍵一步。該型飛機也是繼運-20、C-919飛機後第三款中國大型自研飛機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，中國航空工業集團表示，這次成功飛行結束了兩年的嚴格測試計畫，該機共完成2014個架次、3560個飛行小時。此次綜合飛行測試在驗證AG600於兩棲起飛、飛行穩定性和作戰準備等性能。研究結果對驗證水上飛機的適航性起到了重要作用，為最終的認證和部署鋪平了道路。

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據了解，AG600鯤龍最大起飛重量為53.5噸，機體總長36.9米，翼展38.8米，大小與波音737相當，機身採單船身、懸臂上單翼佈局型式，4台WJ-6發動機，前3點可收放式起落架。主要目的是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要而自主研製的大型特種用途民用飛機，屬於應急救援體系建設的重大航空裝備，可在海上最多容納50人、從湖泊或海洋取水12噸。

AG600除了能用於救援救災，更能滿足戰略需求，讓解放軍具備在第一島鏈的遠洋快速支援能力；中國若將其部署於海南省，就能在4小時內快速抵達南海各處，藉此掌控區域優勢。

另根據公開資訊顯示，AG600擁有4500公里的最大航程，其水面起降抗浪高度達到2公尺，能夠應付小浪浪級，只要水域面積1500公尺、寬200公尺、深2.5公尺即可起降。

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