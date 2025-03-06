軍武新知》開口就能指揮作戰 「Anura」語控介面讓無人機聽你命令

美國科技新創公司「原始實驗室」所推出的「Anura」語音控制軟體，能與市面各式多款陸、空無人儎台整合，僅須透過自然的語音指令，就能操控無人機，帶來比搖桿更直覺的操控效率，深具軍用潛力。（美國「原始實驗室」公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕對大眾而言，一架無人機不外乎是由飛操者進行遙控操作，隨著人工智慧（AI）、語音辨識科技成熟，未來的士兵有望一聲令下，就能讓無人機聞令而行。美國一間成立不到5年的國防新創公司，透過自家的「Anura」語音控制軟體，順利操控市面上多款陸、空無人儎台，更已聯手美軍展開前瞻測試，有效消彌戰場上的人機互動落差。

美國《國防新聞》報導指出，一間成立4年不到的科技新創公司「原始實驗室」（Primordial Lab），近期開發出一款名為「Anura」的語音控制軟體，它允許地面飛操手用耳機麥克風、按下說話鈕，就能用人類的「自然語言」就能對無人機下指令，無須使用特定字詞、片語，有效減少飛操手的工作負荷。

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美軍陸戰隊現役的「Stalker XE」無人機。（美軍DVIDS網站）

「原始實驗室」是由4年前還在洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）共事的里索爾茲與阿德里安（Adrian Pope）所創立，兩人當時關注美軍在戰場上的「人機互動」問題，而前東家的「Stalker XE」無人機成了他們的研究對象之一；而美軍陸戰隊突擊兵出身、現為該公司資深產品經理的德羅斯（Jordan Dross），則因操作過同款無人機而被錄用。

該公司執行長里索爾茲（Lee Ritholtz）直言，用搖桿操控無人機「是件費工的事」，而據該公司官網對「Anura」的介紹，該系統除相容各式軍、民用無人機，在軍用方面還具備指揮空射無人機（ALEs）、又名忠誠僚機的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），能有效消彌有、無人協同作戰（MUM-T）間的整合落差，提升戰場優勢。

地面人員以「Anura」語音輸入軟體，操作空中的Skydio系列無人機之情形。（美國「原始實驗室」公司官網）

截至今日，這套語控軟體已和多款無人儎台整合，如美軍「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型無人機、名列「藍色無人機」（Blue UAS）清單的Skydio X2D無人機等平台。該報導進一步指出，該公司已和美國陸軍地面作戰系統專案辦公室（PEO GCS）合作，並計畫在今（2025）年將此推展到多支美軍的「接觸轉型」（transfromation in contact）旅和師級單位，持續驗證「人機整合」編隊的可行性。

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