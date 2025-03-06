斷了鷹眼？美情報停援 烏克蘭攻防受重創

少了美國情報資源，「海馬斯」火箭系統器的精準打擊能力將大打折扣。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國情報對烏克蘭戰事的影響深遠，如今因川普政府暫停支援而蒙上陰影。英國廣播公司（BBC）5日報導，美國提供的衛星數據與訊號攔截，是烏克蘭制定攻勢計畫、預警俄羅斯飛彈與無人機威脅的關鍵。一旦情報斷鏈，烏克蘭不僅難以善用西方長程武器，防禦能力也恐面臨崩潰。

BBC指出，情報在戰場上的角色不容小覷。透過美國衛星資訊，前線烏軍得以洞悉俄軍位置、動向與意圖，進而部署美製「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統或英法供應的「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈等裝備。若情報中斷，這些武器的精準打擊能力將大打折扣。更糟的是，空襲警報與手機預警系統仰賴美國偵測俄境內飛機與飛彈發射的數據，失去這道防線，城市與基礎設施將暴露於俄軍攻勢之下。

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幾個月前，烏克蘭還冀望增援的「愛國者」（Patriot）防空系統能守護更多城市與電廠。如今，飛彈庫存告急，歐洲承諾的短中程系統雖能解燃眉之急，卻無力抵禦俄羅斯極音速彈道飛彈。專家警告，若美國長期停援，烏克蘭防衛恐陷入災難性困境。

美國此舉顯然是外交策略的一部分。國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，若烏克蘭參與美國主導的談判，軍援與情報支援可望重啟。中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）也向福斯商業新聞（Fox Business）透露，暫停措施並非永久。但白宮的意圖顯而易見：希望烏克蘭總統澤倫斯基在外交上做出讓步。

烏克蘭Su-24M戰轟機的機翼下掛載著一枚「暴風影」（Storm Shadow）飛彈。（圖取自烏克蘭空軍）

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