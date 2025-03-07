納入性別友善設計 大鯨級4號艦「雷鯨號」潛艦交付海上自衛隊

下水1年多後，大鯨級「雷鯨號」（SS-516）於昨（6）日正式交付給日本海上自衛隊，該艦有別於先前的艦型，其搭載了更強大的動力引擎，同時沿用性別友善的空間設計。（圖片擷取自海上自衛隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕海上自衛隊「大鯨級」潛艦是日本最新一代的柴電潛艦，其4號艦「雷鯨號」有別於先前的艦型，其搭載了更強大的動力引擎，同時沿用性別友善的空間設計，在下水一年多後，「雷鯨號」昨（6）日在川崎神戶工廠正式交艦給海上自衛隊，後續將編入以廣島吳港為母港的第一潛艇艦隊。

「雷鯨號」潛艦（SS-516）為川崎重工株式會社建造，自2023年10月下水後，經1年舾裝作業後，日本海上自衛隊也宣布，「雷鯨號」於3月6日（昨日）上午於川崎重工的神戶工廠，舉行了引渡儀式及艦旗授旗儀式，正式交付給廣島海上自衛隊的吳地方隊（相當於舊海軍吳鎮守府），並由地方隊司令官福田達也中將代表授旗，後續將加入第一潛艇艦隊的第一潛艇分隊。

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日本海上自衛隊也宣布，「雷鯨號」於昨日上午於川崎重工的神戶工廠，舉行了引渡儀式及艦旗授旗儀式，正式交付給廣島海上自衛隊的吳地方隊（相當於舊海軍吳鎮守府）。（圖片擷取自海上自衛隊臉書）

川崎重工昨日也發布新聞表示，「雷鯨號」昨日在神戶工廠的西濱碼頭舉行了交艦儀式，這也是二次大戰後，在神戶工廠建造的第31艘潛艦。

軍聞網站《NAVAL NEWS》也引述自衛隊介紹，大鯨級潛艦首次設有女性專用的艙間，例如可容納多達6名女性官兵的起居空間，而「雷鯨號」在動力設備上亦更佳升級，採用新型的川崎12V 25/31柴油發動機，其可產生6000匹馬力，並使其水下最高速度超越20節（約每小時37公里）；後續艦「長鯨號」亦開始採用這項升級。



「雷鯨號」昨日在神戶工廠的西濱碼頭舉行了交艦儀式，川崎重工表示，這是二次大戰後，在神戶工廠建造的第31艘潛艦。（圖片擷取自川崎重工）

「雷鯨號」具有優良的水下操縱性能和推進性能，船體採用可承受高水壓的高強度鋼製成，並配備了比傳統型號性能更強大的新型柴油主機；此外，「雷鯨號」還配備鋰離子電池，使其具有更好的潛水性能，而日本的大鯨級也是世界唯一款採用鋰電池蓄電的潛艦。

同時，艦上各種系統也實現自動化，其使用高性能的ZQQ-8聲納來提高搜索能力，在隱身性能方面，增強型的通氣管系統，也有助於減少被探測的訊號特徵。



武器系統方面，「雷鯨號」搭載搜索雷達、整合式聲納，並裝有六具533公厘魚雷管，預計可發射日本自製「18式」新型魚雷及UGM-84「魚叉」（Harpoon）潛射型反艦飛彈；另外，該艦採用新的作戰管理系統（CMS），結合了先進的綜合感測器、指揮和控制權，以及武器交戰系統。

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