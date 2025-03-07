輕巡艦明年10月前交付海軍 側衛防禦選用XTR-102A2雙管遙控槍塔

輕巡艦開工典禮時公佈的艦體及武器系統配置圖，其中，遙控式小口徑火砲，確定採用的是2座XTR-102A2雙管光電獨立型遙控槍塔（機砲）系統。（如圖，總統府提供，劉宇捷編輯）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍委由中信造船廠建造的「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，現正依期程建造中，可以如期在2026年10月前交付給海軍。軍方人士今天指出，輕巡艦的兩側側衛防武器，確定採用的是中科院研製的2座XTR-102A2雙管光電獨立型近程防禦武器，並非先前外傳的採用2套30公厘艦載型鏈砲遙控系統。

中科院整合傳統武器系統，並加上先進的光電系統丶以遠端遙控作業，研製出XTR-101單管光電整合型遙控槍塔丶XTR-102雙管光電獨立型遙控槍塔，並以近程自動化防禦系統為產製計畫進行量產，其中的XTR-102雙管光電獨立型遙控槍塔，又有102A1（岸置型）及102A2（艦載型）兩種衍生款。

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軍方人士說，XTR-102A2雙管光電獨立型遙控槍塔，每套系統是以雙管的T-75 20公厘機砲為主體，機砲射速為每分鐘可達400至1200發，最大射程可達2000公尺，輕巡艦是在左右舷側各設置一套。海巡署600噸級海巡艦也有採用同級裝備。

海軍新一代輕型巡防艦的原型艦籌建計畫，總經費連同艦體載台的建造丶武器系統籌獲等等，共計245億4916萬2千元，計畫建造「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦各1艘，載台建造部分是由中信造船公司得標承造。2艘原型艦載台建造經費為台幣90億5千萬元，單艦平均為45.25億元，預計後續擴充品項為「2年艦、岸存零附件及整體後勤支援測試裝備」採購，預估金額為台幣4億5452萬元。此外，輕型巡防艦後續還有10艘量產型艦的建造計畫。

「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦均已依期程建造中，依據軍方規劃時程，「防空型」丶「反潛型」兩型輕型巡防艦的原型艦均會在2026年10月前交付給海軍。

XTR-102雙管光電獨立型遙控槍塔，有102A1（岸置型）（如圖），及102A2（艦載型）兩種衍生款。（圖：取自中科院網頁）。

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