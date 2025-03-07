日本新一代驅逐艦ASEV細節曝光 艦長190公尺世界最大

圖為洛克希德馬丁展示出的日本ASEV驅逐艦最新細節。（圖片取自X@AlexLuck9）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省《2024年國防白皮書》內公布的新型ASEV驅逐艦，近日再有更多細節曝光，洛克希德馬丁公司在阿布達比防衛展上展出了ASEV驅逐艦的模型和規格數據，全艦長190公尺、寬25公尺，外媒表示這已超越現役所有驅逐艦。

日本防衛省先前表示，ASEV驅逐艦的尺寸為長190公尺，寬25公尺，標準排水量為12000噸。相比之下，日本海上自衛隊最新的神盾艦「摩耶」級驅逐艦長170公尺，寬21公尺，標準排水量為8200噸。而美國海軍最新伯克III型驅逐艦也要重2500多噸。日本防衛省強調，ASEV驅逐艦的性能將等於或超過最先進的神盾艦。目前先規劃建造兩艘，最快2028年3月可投入使用。

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軍聞網站「Naval News」報導，從模型來看，這是日本首次在神盾系統軍艦上安裝雷達陣列，類似於西班牙阿爾瓦羅·巴贊級（F100） 級防空驅逐艦及其為澳大利亞皇家海軍設計的衍生艦荷巴特級。而且，與日本現有的8艘神盾艦裝備的AN/SPY-1雷達系統不同，該艦將裝備更為先進的AN/SPY-7 AESA多功能雷達。

報導指出，與其他日本神盾艦一樣，該艦裝備三台 AN/SPG-62 X波段照明雷達，利用半主動雷達導引方式指定目標，以便防空飛彈進行最後攔截。桅杆上還裝有AN/SPQ-9B雷達，可進行水平掃描，自動偵測和追蹤低空飛行的反艦巡航飛彈 （ASCM）、水面威脅以及低速飛機、無人機和直升機。

武器方面，該艦則有艦艏及艦尾各64個垂直發射系統（VLS），也是首次前後數量相同，與韓國世宗大王級成為垂發數量最多的艦船。將容納SM-3和SM-6地對空飛彈以及滑翔階段攔截器（GPI），以對抗巡航飛彈和高超音速武器等先進威脅。並備有戰斧巡弋飛彈， 用於在島嶼防禦行動中從威脅範圍外對地面目標遠程打擊。

另一特徵是船身中部有兩座小型砲塔；與先前設計不同的是，兩套四聯裝12式反艦飛彈發射器位於煙囪之間。部分被側面結構包圍，只留下頂部暴露以便發射飛彈，這則是為了減少雷達橫截面積（RCS）。

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