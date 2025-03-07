防衛北約東翼 波蘭與日韓簽署戰略夥伴協議

波蘭從韓國購買的武器包括K2戰車、K9自走砲（圖）、K239多管火箭和FA-50飛機。（彭博資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）5日表示，已與南韓簽屬戰略夥伴協議，將就政經、國防、科學、文化等領域進行全面合作，也為2028年前的波韓關係確定方向。而在前一周，波蘭也與日本達成戰略夥伴協議，內容聚焦於國防和核能，波蘭正積極強化自身安全屏障。

軍聞網站「Defence 24」報導，席科斯基表示，韓國不僅是波蘭第二大非歐洲投資國，也是全球最大的韓國軍事裝備接收國，希望進一步發展類似合作，並有望將生產和技術轉移轉移到波蘭，波蘭還可以進一步成為在歐洲推廣韓國軍事裝備和重建烏克蘭的樞紐。

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美國之音報導，南韓外交部長趙兌烈表示，雙方重申，在北約-「印太4國」（IP4）夥伴關係架構內，有必要進一步加強跨區域安全合作。

同時，趙兌烈在新聞發布會上表示，韓國正在啟動一項超過20億美元的援助計劃，以應對烏克蘭在能源、基礎設施、醫療保健和教育方面的緊急需求。他補充，韓國去年已向烏克蘭提供4億美元的援助。

報導指出，南韓和波蘭自2013年以來一直是戰略夥伴，近年來，隨著波蘭實施大規模投資計劃，對其武裝部隊進行現代化提升，韓國成為武器的主要供應國。而西科爾斯基和趙兌烈在本次會面也討論擴大波蘭食品進入韓國市場的問題。

日本方面，共同社報導，雙方就繼續向波蘭鄰國、遭到俄羅斯進攻的烏克蘭提供支援達成一致，雙邊並會透過北約組織推進國防合作；並利用2025年日本大阪·關西世界博覽會的機會，加強在經濟等領域的合作。

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