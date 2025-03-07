荷蘭投7億歐元開發生產無人機 扶持烏克蘭國防產線

圖為荷蘭DeltaQuad公司生產的先進情監偵（ISR）無人機，其中部分已交付給烏克蘭。（取自DeltaQuad官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕荷蘭首相史庫夫（Dick Schoof）日前在與烏克蘭總統澤倫斯基會面後於社群平台X宣布，將投入7億歐元（約新台幣248.8億）開發無人機技術並進行生產，其中大部分資金將用於強化烏克蘭的國防基礎設施。

軍聞網站「Army Recognition」6日報導，史庫夫表示，除了無人機投資外，兩國領導人針對地緣政治局勢、烏克蘭國防及其他各方面求進行更廣泛的討論。史庫夫重申荷蘭對烏克蘭政治、軍事、財政和道德堅定不移的支持，並將致力於幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的進攻。

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史庫夫指出，無人機生產的投資代表荷蘭持續致力於國防領域技術創新，無人機已成為現代戰爭中重要的組成部分，提供監視、偵察和精確打擊等戰術優勢。透過在國內和與烏克蘭合作投資無人機技術，除了可增強烏克蘭軍隊的作戰能力，同時也能將荷蘭自己定位為歐洲國防工業的重要參與者。

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