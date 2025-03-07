國軍兵力總員額往上調增 將官預算員額今年編列達308人

國軍已維持10年的21.5萬兵力總員額，未來將「逐年滾動式檢討」往上調增，軍方人士今天指出，將官員額部分，也已由原本的292人微幅往上調增，預計要控制在300人以內。圖為總統賴清德主持去年12月份將官晉任授階典禮，晉任將官向賴總統行舉手禮。（取自總統府官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應新單位成立及兵役制度變革丶一年期義務役男逐漸增多，國軍已維持10年的21.5萬兵力總員額，未來將「逐年滾動式檢討」往上調增，軍方人士今天指出，將官員額部分，也已由原本的292人微幅往上調增，預計要控制在300人以內。

但是在年度的將官「預算員額」上，已經突破300人的門檻。根據114年度國防預算書顯示，將級軍官的預算支給人數，編列了上將7人丶中將57人丶少將244人，合計將級軍官的預算員額人數達到308人。

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軍方人士說，預算員額的人數一般都會大於實際的員額人數，將官員額部分應該僅會有個位數的調整，三軍新增設的單位，例如海軍明年元旦要整併各單成立的濱海作戰指揮部，涉及將官員額時，儘量以軍種內部將官員額的調控挪移來處理，若真有挪不出來的狀況時，再報由國防部核定調控。

國軍總員額隨著部隊規模、建軍政策而有所改變，在1997年至2001年實施的「精實案」之後，國軍總員額為40萬人，隨後在2002年起實施的「精進案」，將總員額下修至26.5萬人，再於2011年至2014年推動的「精粹案」降至21.5萬人。由於原定接續在精粹案之後執行的「勇固案」未實施，因此，國軍總員額維持21.5萬人的水準，迄今已持續10年左右。

政軍高層透露，國軍的兵力員額原本都是以5年為單位檢討，不過，隨著近年來國軍考量敵情威脅而籌獲新裝備，並成立新單位，同時自去年起恢復徵集一年期義務役男，國軍的員額調整須更加彈性，因此，未來將以年度為單位，進行「滾動式檢討」。

海軍明年元旦要整併各單位，設立軍團級的海軍濱海作戰指揮部，其中涉及將官員額的部分，國防部要求儘量以軍種內部將官員額的調控挪移來處理，若真有挪不出來的狀況時，再報由國防部核定調控。圖為雄三飛彈發射畫面（資料照，國防部提供），使用雄三反艦飛彈的海軍海鋒大隊，未來將升格為濱海作戰指揮部的北中南東打擊群。

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