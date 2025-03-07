海軍敦睦艦隊來了 首站高雄港登場

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊今（8）日從高雄港啟航，執行國內環島航訓任務，今年納編磐石軍艦（油彈補給艦）、武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）、鄭和軍艦（成功級飛彈巡防艦），展現壯盛軍容，即日起至22日在高雄港等七大港口開放參觀。

海軍上午在新濱碼頭舉辦海軍敦睦艦隊高雄港歡迎儀式，由海軍中將副司令敖以智主持，市長陳其邁、議長康裕成及各界前往觀禮。

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陳其邁致詞時特別感謝海軍協助山陀兒、凱米颱風復災，他說，最近幾年中國不斷武力騷擾台灣，海軍的勤務非常繁重，不管海象如何惡劣，要肩起捍衛藍色國土任務，也常見到在海上緊急救難時冒險犯難，他表達最高敬意。

敖以智期勉敦睦艦隊精實訓練，完成宣揚國威及邦交國敦睦任務，他不忘邀請能有更多人加入海軍行列。

參加訓練的海軍官校學生鄭睿樺說，期許透過這次航行實務，結合在校所學理論，增進本職學能。政戰學院林筱君為新聞系學生，她說想用鏡頭、文字記錄遠航的點點滴滴，轉化成一段段感人故事。

活動安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊、陸戰隊莒拳隊表演，許多民眾扶老攜幼前來參觀，並登上軍艦一窺堂奧，看到防空飛彈、海欉飛彈、方陣快砲等武器呈現眼前，相當振奮。

敦睦艦隊航訓靠泊港口首站為高雄港，未來開放港口依序為安平港、馬公港、臺中港、基隆港、蘇澳港、花蓮港。

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