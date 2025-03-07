泰國航展今日登場 泰皇夫婦親臨見證美、中戰機同場炫技！

美國空軍的F-35A戰機進行單機特技表演。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕泰國空軍88週年紀念暨第一屆「泰國國際航展」（2025 Thai AirShow）今（7）日於曼谷的廊曼國際機場（舊曼谷機場）登場，美國、中國、新加坡等國都派遣軍機前往參展，而泰皇夫婦今日也親臨活動會場，觀看中國解放軍八一飛行表演隊及美國F-35A單機特技表演等，見證中美戰機難得同台。

泰國空軍88週年紀念暨第一屆「泰國國際航展」（2025 Thai AirShow）今（7）日於曼谷的廊曼國際機場登場。圖為中國解放軍的「八一」飛行表演隊。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

2025「泰國國際航展」於3月7日、8日舉行，同時也是慶祝該國空軍建軍88週年的廊曼基地開放，泰國空軍今日也在社群媒體上發布活動直播，以及開放活動的細節；此外，他們也發布了最新照片顯示，泰國國王及皇后今日上午也身穿飛行服，在空軍正、副總司令及高階軍官的陪同下，前往會場觀看首場飛行表演，包括泰國空軍的JAS-39「獅鷲」單機特技、中國解放軍殲-10C的「八一」飛行表演隊，以及美國空軍的F-35A單機特技。

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擁有超過2800小時旋翼、定翼機飛行經驗的泰國國王，對飛行表演及參觀活動相當有興趣，此行不僅觀看飛行表演外，也接見了相關空軍官員，參觀JAS-39 E/F的飛行模擬器，並觀賞日前「獅鷲」於戰備道起降的影片，接者與F-5E及T-50戰機合影。

泰國國王及皇后今日上午也身穿飛行服，前往會場觀看首場飛行表演，包括泰國空軍的JAS-39「獅鷲」單機特技、中國解放軍殲-10C的「八一」飛行表演隊，以及美國空軍的F-35A單機特技。（圖片擷取自泰國皇家臉書）

泰國軍方表示，除了展現空軍戰機的優異性能狀態外，今年泰國航展也邀請到了印度、中國及美國三個友善國家，進行動態飛行表演，其中值得注意的是，中國解放軍特別出動「八一」飛行表演隊出席開幕動態表演，也是為了一同慶祝中泰建交50週年紀念。而印度空軍則出動由Mk132噴射教練機組成的「陽光」（Surya Kiran）飛行表演隊，進行噴煙特技。

泰皇夫婦此行不僅觀看飛行表演外，也參觀JAS-39 E/F的飛行模擬器，並與F-5E及T-50等戰機合影。（圖片擷取自泰國皇家臉書）

圖為印度空軍的「陽光」（Surya Kiran）飛行表演隊。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

根據泰國空軍公布的參展資訊，除了上述的機型表演外，地面還展出了泰國空軍的F-16 MLU、JAS-39C/D、F-5E/F戰機，AU-23輕攻擊機、T-50TH教練機、EC725直升機，以及RTAF U1無人偵察機等，另外還包括美軍的F-35A、中共解放軍的殲-10C，新加坡空軍的A330 MRTT加油運輸機等，這也形成了美、中戰機難得同場出席的畫面。

泰國空軍公布參與2025航展的機型名單。（圖片擷取自泰國空軍臉書）

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