金牛座飛彈再延壽20年 德空軍花55億委託SAAB翻新並升級

瑞典紳寶（SAAB）集團3日宣布，已與德國空軍簽署一項長達10年、總價值17億瑞典克朗（約55.25億台幣）的合約，計畫對「金牛座」巡弋飛彈進行重大升級和延壽維護。（圖片擷取自MBDA）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕德國「金牛座」空射巡弋飛彈（TAURUS KEPD 350）自2005年問世以來，已在德國空軍服役約15年，瑞典紳寶（SAAB）集團3日宣布，已與德國空軍簽署一項長達10年、總價值17億瑞典克朗（約55.25億台幣）的合約，進行重大升級和延壽維護，目標讓其服役至2045年。

根據瑞典紳寶3日發布的新聞稿表示，他們從德國金牛座承包商TAURUS Systems獲得了一項有關該飛彈的訂單，該公司是歐洲飛彈集團（MBDA）德國分公司和紳寶的合資企業。訂單內容主要針對德國空軍的「金牛座」巡弋飛彈，進行翻新維護和現代化改造，總價值約17億瑞典克朗，並分10年期完成。

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這份訂單的源頭是由德國國防採購室（BAAINBw）下達給TAURUS Systems，在此之前MBDA曾於去（2024）年10月獲得類似要求的合約，其目標是使該飛彈能夠持續服役至2045年。而德國軍方除了延壽維護之外，還希望對該系統進行技術升級，以滿足現代武器系統日益增長的需求。

軍聞網站《The Defense Post》進一步補充，德國國防部另外也正在考慮採購600枚全新升級版的「金牛座Neo」飛彈，其中的預期升級包括用於無GPS環境的自動地形參考偵測器；這批飛彈預計價值21億歐元（約747億台幣），並能夠在2029年開始交付，不過最終的採購合約與資金規劃還尚不明確。

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