獨家》國軍射擊新型「拖式2B」超神祕 屏東測試畫面首度曝光

國軍射擊新型「拖式2B」超神祕，屏東測試畫面首度曝光。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍近日隱密的在屏東三軍聯訓基地進行「TOW-2B 拖式飛彈」測試射擊，刻意選在外界難以窺見的仁壽山靶區，今天終於被軍事迷捕捉到完美命中的測試畫面。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄的影片中能看到，「TOW-2B 拖式飛彈」激射而出，從基地外目視雖然無法窺見全貌，但能看到靶區及聽到震撼的發射聲響。

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耗費新台幣118億餘元向美採購的1700枚「拖式2B」新型反裝甲飛彈系統，已無銅線導引，是烏克蘭陸軍現採用的拖式飛彈，改良後的拖式2B飛彈少了銅線導引，可以精準命中數公里外的靶區，展現不俗，可以打穿裝甲戰車，穿透力相當驚人。

國軍射擊新型「拖式2B」超神祕，屏東測試畫面首度曝光。（記者蔡宗憲攝）

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