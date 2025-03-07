張騫艦76快砲射擊訓練膛炸！海軍：無人傷損

海軍成功級張騫號巡防艦今（7）上午在執行對空射擊訓練時，76快砲發生膛炸。圖中的76快砲，則是在2015年進行射擊的資料照，砲塔當時尚未改裝成匿蹤構型。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

上稿時間：03-07 14:36:44

更新時間：03-07 15:37:00

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍成功級張騫號巡防艦今（7）上午在執行對空射擊訓練時，76快砲發生膛炸，海軍艦隊指揮部對外表示無人傷損，後續將展開調查釐清肇因。

海軍艦隊指揮部透過新聞稿表示，本屬上午執行76快砲對空射擊訓練時發生膛炸，無人員傷損，後續派遣調查小組釐清肇因。

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MK75型76公厘快砲，是由義大利奧托梅萊拉公司（OTOMelera）生產，亦授權美國製造，標準型76快砲的最高射速可達每分鐘85發，具備近距反飛彈、空防、打擊水面艦艇及岸轟支援等多重能力，但已服役日久，各國都採取性能提升措施，除延長艦砲使用壽命外，也陸續提高其防衛、攔截敵方來犯反艦飛彈的精準度。

據了解，我國康定級、成功級巡防艦已有部份艦載76快砲改為匿蹤構型，不過，事發的張騫號並未改裝，仍為傳統外型。

海軍艦艇76快砲特寫。（取自海軍臉書）

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