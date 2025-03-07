IDF掛「空射雄三」起飛畫面被目擊！ 今掛載模擬彈升空測試

掛載兩枚模擬彈的IDF戰機，今日被目擊進行了首次升空，為後續的測試彈與實彈驗證邁向一大步，也讓不少軍事迷期待已久的畫面成真了！圖為先前滑行測試照片。（讀者提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中科院以「雄鷙專案」為名，且傳聞已久的空射型雄三飛彈，上周被拍攝到帶有雄三外型的模擬彈，進行掛載滑行測試；而今日再被目擊，掛載兩枚模擬彈的IDF戰機進行了首次升空，為後續的測試彈與實彈驗證邁向一大步，也讓不少軍事迷期待已久的畫面成真了！

空射雄三的模擬彈掛載升空原定於228連假前執行，不過因故延後至本周。據報導，今日有台中軍事迷目擊並拍攝到這次的升空測試，只見IDF於左右機翼下掛載兩枚全灰的彈體升空，儘管被目擊到的模擬彈如先前所陳述推斷的，比標準雄三彈體還精緻短小，但其長度仍可見比機腹中線的275加侖油箱更長。

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由先前曝光的照片發現，經國號戰機攜掛的彈體體積大幅縮小，進氣口及尾翼等外觀均與已經服役的海、陸基型雄三飛彈不同；同時，從陸續披露的照片也可發現，目前掛載的雄三彈體尾部似乎沒有發動機噴嘴等結構，也讓外界猜測為純粹測試氣動外力外型的模擬彈。

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