首度打下俄軍巡弋飛彈 烏軍幻象2000-5F戰機最新戰果曝光

法國空軍的幻象2000-5F戰機。（法國國防部參謀本部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭月前宣布接收首批來自法國援助的「幻象2000-5F」戰機，為其有限的空中戰力再添生力軍，而近日有消息傳出，烏軍已將該戰機投入作戰，烏克蘭空軍隨後證實，其戰機已成功擊落一枚由俄羅斯發射的巡弋飛彈，這也是該機在烏克蘭戰場首次的正式擊殺紀錄。

烏克蘭空軍當地時間昨（7）日晚間表示，一架幻象2000-5F戰機在該國境內某處，成功擊落一枚俄羅斯的「X-101」（又名Kh-101）空射巡弋飛彈；從官方照片可見，烏軍飛行員自戰機左翼下發射一枚飛彈，成功摧毀這顆亞音速武器。本次公布的擊殺紀錄，也是烏軍自上（2）月宣布接收法援幻象戰機後，首度由官方公布的最新戰果。

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烏克蘭空軍7日證實，其現役的幻象2000-5F戰機，日前在該國某郊區成功以機載飛彈摧毀一枚俄軍的「X-101」（Kh-101）空射巡弋飛彈，在烏克蘭戰場留下首起擊殺紀錄。（烏克蘭空軍官方X帳號）從官方照片可見，烏軍這架幻象2000-5F戰機自左翼下發射一枚空對空飛彈，成功擊落俄軍的Kh-101空射巡弋飛彈，但未透露擊殺的實際地點為何。（烏克蘭空軍官方X帳號）

法國是在去（2024）年中承諾提供旗下空軍的幻象2000-5F戰機給烏克蘭，而法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）曾在同年10月表示，烏軍的幻象戰機經過改裝，將兼具空對空、空對地打擊性能，除了「雲母」（MICA）飛彈，也可攜掛「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈，遂行制空與源頭打擊任務。

根據烏克蘭軍方公開資訊，該國目前已接收來自丹麥、荷蘭共3批F-16A/B戰機，以及法國的幻象2000-5F戰機，且在幻象本次擊落俄軍飛彈後，烏軍現役2款西方戰機均已有接戰紀錄，展現美、歐友盟近兩年助其提振空優的計畫成果。

烏克蘭幻象2000-5F戰機的飛行員臂章（左）。（法國國防部參謀本部官方X帳號）

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