外太空「環球」434天 美X-37B無人太空船低調完成第7次測試任務

美西時間3月7日於加州范登堡基地著陸的美軍無人太空船X-37B。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國太空軍（U.S Space Force, USSF）宣布，前（2023）年自佛羅里達州發射的X-37B太空飛機，在經過逾四百天的「環球之旅」、驗證太空氣動煞車及與地球合照後等任務後，日前正式返回大氣層，於加州范登堡太空軍基地（Vandenberg SFB）落地，為這項機密計畫的第七次測試畫下圓滿的句點。

美國太空軍表示，前年12月底自佛州發射的X-37B無人太空飛機，經由SpaceX「獵鷹」（Falcon）重型火箭載運升空後，便進入高橢圓軌道（a Highly Elliptical Orbit），展開它434天的外太空「環球」之旅。X-37B在「低地球軌道」（LEO）的航行期間，驗證「氣動煞車」（aerobraking maneuver）變軌技術的同時，也擴充美軍對太空領域的環境感知。

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2月20日，X-37B無人太空船以機載鏡頭，拍下其與地球本體的合照。（美軍DVIDS網站）

而在上月下旬，這艘無人太空船還回傳了一張與地球「合照」的畫面，為這趟機密的太空測試增添幾分色彩：不過，《美聯社》今（8）日報導指出，X-37B在脫離低地球軌道、重返加州范登堡基地的地面後，太空軍才正式公布此消息，顯示美軍官方仍對此計畫高度保密。

X-37B「軌道測試載具」（Orbital Test Vehicle, OTV），為美國波音公司研發的可回收無人太空飛機，可由火箭助推升空或以飛機高空投放，根據波音公司官方紀錄，該機至今在外太空軌道的繞行里程已突破13億英里（約20.92億公里）、累積繞行超過4千天，其中單次最長繞行時間高達908天，並已執行過兩次「任務模組」（Service module）部署任務。

前（2023）年底從佛州升空的X-37B無人太空船，在第七次的測試任務中聚焦於「氣動煞車」變軌技術驗證，並在外太空繞行地球434天候才返回陸地。（美國太空軍官網）

從2010年首度發射以來，太空軍的X-37B無人太空飛機已執行6次外太空繞行任務，本次任務則是第7度完測，不過，該任務的細部執行規劃、測試目的等資訊，仍有濃厚的神秘色彩。

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