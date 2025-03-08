自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

外太空「環球」434天 美X-37B無人太空船低調完成第7次測試任務

2025/03/08 12:24

美西時間3月7日於加州范登堡基地著陸的美軍無人太空船X-37B。（美軍DVIDS網站）美西時間3月7日於加州范登堡基地著陸的美軍無人太空船X-37B。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國太空軍（U.S Space Force, USSF）宣布，前（2023）年自佛羅里達州發射的X-37B太空飛機，在經過逾四百天的「環球之旅」、驗證太空氣動煞車及與地球合照後等任務後，日前正式返回大氣層，於加州范登堡太空軍基地（Vandenberg SFB）落地，為這項機密計畫的第七次測試畫下圓滿的句點。

美國太空軍表示，前年12月底自佛州發射的X-37B無人太空飛機，經由SpaceX「獵鷹」（Falcon）重型火箭載運升空後，便進入高橢圓軌道（a Highly Elliptical Orbit），展開它434天的外太空「環球」之旅。X-37B在「低地球軌道」（LEO）的航行期間，驗證「氣動煞車」（aerobraking maneuver）變軌技術的同時，也擴充美軍對太空領域的環境感知。

2月20日，X-37B無人太空船以機載鏡頭，拍下其與地球本體的合照。（美軍DVIDS網站）2月20日，X-37B無人太空船以機載鏡頭，拍下其與地球本體的合照。（美軍DVIDS網站）

而在上月下旬，這艘無人太空船還回傳了一張與地球「合照」的畫面，為這趟機密的太空測試增添幾分色彩：不過，《美聯社》今（8）日報導指出，X-37B在脫離低地球軌道、重返加州范登堡基地的地面後，太空軍才正式公布此消息，顯示美軍官方仍對此計畫高度保密。

X-37B「軌道測試載具」（Orbital Test Vehicle, OTV），為美國波音公司研發的可回收無人太空飛機，可由火箭助推升空或以飛機高空投放，根據波音公司官方紀錄，該機至今在外太空軌道的繞行里程已突破13億英里（約20.92億公里）、累積繞行超過4千天，其中單次最長繞行時間高達908天，並已執行過兩次「任務模組」（Service module）部署任務。

前（2023）年底從佛州升空的X-37B無人太空船，在第七次的測試任務中聚焦於「氣動煞車」變軌技術驗證，並在外太空繞行地球434天候才返回陸地。（美國太空軍官網）前（2023）年底從佛州升空的X-37B無人太空船，在第七次的測試任務中聚焦於「氣動煞車」變軌技術驗證，並在外太空繞行地球434天候才返回陸地。（美國太空軍官網）

從2010年首度發射以來，太空軍的X-37B無人太空飛機已執行6次外太空繞行任務，本次任務則是第7度完測，不過，該任務的細部執行規劃、測試目的等資訊，仍有濃厚的神秘色彩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中