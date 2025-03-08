川普2.0對外戰略圖像漸顯 林柏州：聚焦美國內政、續營印太關係

美國總統川普（Donald Trump）當地時間4日發表國會演說。（路透資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前發表今（2025）年重返白宮以來首次國會演說，詳述其上任六周以來的行政命令、措施，以及關稅政策等成果；期間也公開美烏協議俄烏停戰最新進度，為兩國關係帶來一線生機。國防安全研究院學者林柏州認為，川普演說除對盟、敵關稅制度頗有微詞，但整體不脫提升美國經濟、工業實力的論述主軸，並續營印太關係。

施政重點聚焦美國內政、追求綜合國力提升

國防院中共研究所助理研究員林柏州昨（7）日發布專文評析指出，川普首先將「高築牆、廣積糧」，重建美國綜合國力，置重點於復甦經濟、內政議題，除運用關稅手段意圖爭取公平貿易、扭轉外貿逆差，啟用富豪馬斯克（Elon Musk）力行縮減聯邦開支、裁併數個聯邦機構、凍結對外援助之外；也主張應重整軍備、鞏固嚇阻力量。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2月赴北約國防部長會議演說即脫口表示，大家可以高談價值，但不能用價值打仗，「硬實力無可取代」、「沒什麼比硬實力更重要的」；他認為烏克蘭戰爭凸顯國防產業跟不上中國、俄羅斯等競爭對手的腳步，不足以建構具嚇阻性的軍事力量，並且有必要重振大西洋兩岸的軍工產業基礎、加速投資新興科技能力。

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美國政府效率部（DOGE）首任部長馬斯克（Elon Musk）。（歐新社資料照）

其次，避免備多力分，印太地區是戰略競爭主要舞台、也是美國戰略重心，歐洲威脅應由北約在歐洲的成員國負擔主要責任。國務卿魯比歐（Marco Rubio）就任當日即舉行「四方安全對話」外長會談；赫格塞斯上任初期接連與澳日韓菲等國防部長電話會談，確認區域同盟與夥伴合作的重要性；國防部政策次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍委會人事聽證會指出，美國的核心利益在於阻止中國取得區域霸權，這些都足以顯示川普政府建軍目標仍是「實力實現和平」（peace through strength）。至於歐洲議題，美國不會拋棄歐洲，但歐洲應承擔保衛歐陸的主要責任，並明確否決美軍赴烏維和的可能性。

面對此態勢，歐陸領袖正積極商談烏克蘭情勢，3月2日由英國首相施凱爾（Keir Starmer）召集的國際領袖高峰會（International Leaders Summit）提議籌組「志願聯盟」（coalition of the willing），希望由英法起草停火計畫，推進烏克蘭公正持久和平。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）雖表明將與烏站在一起，卻明確反對派兵維和。至於德國經歷國會選舉、新內閣仍待重組，尚無具體立場。此外，歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日提出總計達8,000億歐元（約27.7兆台幣）的「歐洲再武裝計畫」（ReArm Europe Plan），包含4年內6,500億歐元預算及1,500億歐元貸款的防衛資金，並將烏克蘭打造成「鋼鐵刺蝟」（steel porcupine），讓潛在侵略者難以消化。歐盟這些作為似乎有意填補美軍重心轉變的資源困境，尋求自身在切身安全的新定位。

以英國首相施凱爾為首的歐洲18國領袖，本月2日齊聚倫敦國際峰會，就歐洲集體安全及對烏安保議題尋求共識。（路透資料照）

另外，部分人士批評美國將重返1823年「門羅主義」（Monroe Doctrine）傳統，僅固守西半球利益，美歐分洋而治。此論點的部分原因在於其上任初期表態希望購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河控制權、將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名美利堅灣（Gulf of America）等。然而，更大因素在於周邊區域正受到中國「一帶一路」倡議、軍事足跡等戰略擴張所帶來的經濟、政治與安全隱患，回歸1世紀前的外交傳統反映川普認定美國須確保周邊區域穩定，如此才是專注應對中國挑戰的基礎。

「川普主義」對外戰略 續營印太多邊友盟關係

今（2025）年度美泰「金色眼鏡蛇」聯合軍演開幕式情形。（美軍「金色眼鏡蛇」演習官方Facebook）

該文另指出，美國仍重視同盟合作，但要求友盟夥伴應負擔更多責任。川普政府的對外路線尚不致於走向孤立主義（Isolationism），但必定改變拜登式多邊主義（multilateralism）路線，在歐陸與印太分別採取不同的角色與資源投注，但都同步施壓不同區域盟國及夥伴國增加國防預算。赫格塞斯於2月在北約國防部長會議即表明，同盟合作至關重要，將與太平洋地區友盟共同努力，確保嚇阻力、硬實力，也強調「美國不能單獨行動」，這反映美國與歐陸國家在印太地區享有的各自利益並不對等。

川普主義（Trump Doctrine）帶出的戰略轉向是革命性的，歐巴馬的轉向是從中東反恐到亞洲，川普的轉向則是從大西洋到太平洋。目前美國當務之急將是蒙受潛在貿易戰、「棄歐轉亞」等多種變數及質疑聲下，持續向印太區域友盟傳遞強烈訊息及展現堅決實力，表明領導抗衡中國脅迫的立場，特別是中國也持續加大軍費支出，美國軍事存在對區域軍力平衡不可或缺，但同時又保持對歐洲事務的適度參與。對台灣而言，應持續加大對美投資、增加軍事及能源採購，深化與理念相近國在應對共同安全挑戰的合作，以讓台美雙邊可在實質利益基礎上更為緊密合作。

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