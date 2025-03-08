射程打趴地獄火！ 美AH-64首掛以色列「長釘」飛彈現蹤伊拉克

一架美軍AH-64「阿帕契」裝備了數枚以色列製的「長釘」NLOS反戰車飛彈，於伊拉克進行超視距作戰訓練。這似乎是美軍「阿帕契」首次在衝突活躍的前線地區，部署這款武器。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕做為美國陸軍最強空中支援力量的AH-64「阿帕契」攻擊直升機，現在被發現到，掛載性能超過美軍地獄火的以色列「長釘」 Spike NLOS反戰車飛彈，並且已投入在伊拉克地區進行訓練；箱裝的「長釘」NLOS飛彈擁有比地獄火更遠的打擊距離、具備多種導引方式，還可在特殊模式下供飛行員視角找尋目標。

美國陸軍5日發布一系列照片顯示，一架隸屬於第101空降師旗下第101航空戰鬥旅的AH-64直升機，裝備了數枚以色列製的「長釘」NLOS反戰車飛彈，進行超視距作戰訓練，機隊運行地點位於伊拉克北部半自治區的艾比爾（Erbil）國際機場。

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以色列的「長釘」NLOS飛彈的裝掛方式也非常有趣，從圖中明顯可見，「長釘」飛彈是整個發射箱裝掛至機翼兩側的武器派龍下，這與美軍常見的AGM-114地獄火飛彈不同，後者是將彈體直接連接至武器掛架。

從圖中明顯可見，「長釘」飛彈是整個發射箱裝掛至機翼兩側的武器派龍下，這與美軍常見的AGM-114地獄火飛彈不同。（圖片擷取自DVIDS）

而這似乎是美國陸軍「阿帕契」在衝突活躍的前線地區，首次部署這款武器。美國空軍上個月才利用C-17A大型運輸機，將第101航空戰鬥旅的「阿帕契」運送到中東一個未公開的地點。

軍聞網站《THE WARZONE》進一步報導，「長釘」NLOS反戰車飛彈相比美軍現役的AGM-114地獄火及AGM-179對地飛彈，擁有更遠的打擊距離，從而增加使用靈活性；前者射程皆約為8公里，增程版的彈體還尚未服役，不過「長釘」NLOS卻聲稱可達25公里。

「長釘」NLOS飛彈是「長釘」系列飛彈中的超長射程版，由以色列拉菲爾防衛公司研製，是攜帶雙重炸藥的攻頂反戰車飛彈，其發射箱可在地面及空中平台上使用。

「長釘」NLOS飛彈是「長釘」系列飛彈中的超長射程版，由以色列拉菲爾防衛公司研製，是攜帶雙重炸藥的反戰車飛彈，其發射箱可在地面及空中平台上使用。（圖片擷取自拉菲爾網站）

相比美軍地獄火的雷射導引或雷達追蹤，「長釘」NLOS具有多種導引方式可供選擇，可根據座標數據擊中固定目標，或採用人為（Man-In-The-Loop, MITL）控制，在後者模式下，飛行員可以透過武器前端的紅外線鏡頭，「看到」飛彈在飛行過程，當人員在尋找目標時，它還可以短暫盤旋，因此更易於擊中掩護後方的目標。

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